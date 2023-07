PAT * TRENTINO MUSIC ARENA: « EVENTI ESTATE 2023, SI PARTE CON LA TRE GIORNI DI SOLIDARIETÀ ALL’EMILIA ROMAGNA (DAL 27 AL 29 LUGLIO) »

17.55 - mercoledì 12 luglio 2023

Trentino Music Arena, il programma degli eventi per l’estate 2023. Definite le proposte per lo spazio che conferma la sua vocazione a musica e intrattenimento. Si parte con la tre giorni di solidarietà all’Emilia Romagna, dal 27 al 29 luglio.

La Trentino Music Arena di San Vincenzo si conferma un’area vocata agli spettacoli, alla musica e all’intrattenimento, a beneficio di tutta la cittadinanza. In questa direzione si inseriscono le iniziative che la Provincia autonoma di Trento propone per l’estate 2023, da luglio a settembre, nel grande spazio polivalente restituito alla disponibilità dei cittadini. Tre diversi appuntamenti, che rientrano nel percorso volto a consolidare le potenzialità dell’area definendo gli utilizzi e il progetto di infrastrutturazione.

Ecco dunque gli eventi in programma. Si parte con il binomio musica e solidarietà, grazie alla tre giorni, 27-28-29 luglio, per esprimere la vicinanza dei trentini e di tutti gli ospiti che vorranno partecipare alla popolazione dell’Emilia Romagna, colpita dall’alluvione del maggio scorso e dove la Protezione civile del nostro territorio è intervenuta per dare il proprio supporto assieme a tanti volontari.

Previsti concerti e spettacoli ad ingresso libero, con una raccolta fondi a beneficio delle comunità colpite.

Una seconda iniziativa sarà organizzata per i quattro giorni dal 23 al 26 agosto, con la presenza di spettacoli, musica e cantanti. Per poi chiudere a settembre con un paio di concerti di artisti di maggiore fama, nel mese in cui (nei giorni non interessati dai concerti) EGD spettacoli organizzerà l’Oktoberfest trentina.

Le iniziative, distribuite nell’arco di tre mesi, consentiranno di confermare la capacità della Trentino Music Arena non solo di ospitare eventi (musicali, artistici, di intrattenimento, ecc.) ma anche di portare sul territorio i protagonisti dei live, permettendo ai trentini di fruire di manifestazioni di rilievo vicino casa senza doversi spostare fuori regione.

Proprio per questo motivo è in corso la definizione di un accordo biennale con agenzie nazionali già conosciute in Trentino per organizzare nel 2024 e 2025 una stagione di concerti con artisti di punta a livello italiano e internazionale.

“Esprimo profonda soddisfazione – dichiara il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti – per essere riusciti ad organizzare un calendario di questo tipo per l’utilizzo dell’area di San Vincenzo. L’offerta di iniziative previste per l’estate di quest’anno diventerà così la base di partenza per strutturare anche nei prossimi anni dei calendari di attività fruibili dai trentini e dagli ospiti del Trentino; consolidando nei fatti la vocazione dell’area come era nelle intenzioni della Provincia sin dall’inizio, come si è reso evidente nel 2022 con il concerto evento di Vasco Rossi.”

“Nelle settimane scorse il Comune di Trento ha approvato gli indirizzi per l’uso dell’area di San Vincenzo vocata allo sport all’aperto ed all’intrattenimento; i prossimi mesi saranno quindi dedicati all’attuazione di quanto previsto con i campi da calcio, le attrezzature e quanto necessario per allestire un’area per spettacoli live. È davvero una buona notizia il fatto che a partire da quest’estate l’area sia popolata di eventi ed è particolarmente importante che il primo sia quello dedicato alla popolazione romagnola colpita dall’alluvione”. Questo il commento del sindaco di Trento, Franco Ianeselli.

Queste iniziative, per dare uno sviluppo concreto ai progetti da svolgere nella Trentino Music Arena, si ripeteranno con l’organizzazione di eventi a cura di EDG Spettacoli S.r.l. e di agenzie nazionali anche nei prossimi anni, con format analoghi e con scelta dei periodi da giugno a fine luglio, oltre all’Oktoberfest di settembre-ottobre.