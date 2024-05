PAT * “TERREMOTI IN TRENTINO“: « IN REGIONE IL CONVEGNO ORGANIZZATO DAL SERVIZIO GEOLOGICO PROVINCIALE, IL 14/4 »

11.09 - giovedì 9 maggio 2024

Terremoti in Trentino: studi e strumenti per la riduzione del rischio sismico.Il 14 maggio a Trento il convegno organizzato dal Servizio geologico provinciale.

Presso la Sala di Rappresentanza del Palazzo della Regione Trentino Alto Adige si terrà, martedì 14 maggio con inizio alle ore 9.30, il workshop “Terremoti in Trentino – Studi e strumenti per la riduzione del rischio sismico” organizzato dal Servizio Geologico del Dipartimento provinciale della Protezione civile, foreste e fauna. Il momento di confronto tecnico scientifico sarà l’occasione sia di illustrare le attività in ambito sismologico sviluppate durante gli ultimi anni, sia di presentare le principali tematiche di lavoro futuro riguardanti la pericolosità e il rischio sismico.

Il workshop, della durata di una giornata, prevede 8 interventi da parte di ricercatori e docenti universitari, sismologi, funzionari pubblici, tecnici ed esperti professionisti. Scopo è quello di coinvolgere le differenti competenze che si occupano di rischio sismico, così da permettere un dialogo sui contenuti e sulle future prospettive.

Si porrà l’attenzione sugli studi e sugli approfondimenti scientifici sviluppati dal Servizio Geologico provinciale in questi ultimi anni, in stretta collaborazione con l’Università di Genova e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS di Trieste. Verranno affrontati temi di interesse locale, dal monitoraggio sismico, alla microzonazione sismica, al rischio sismico regionale, temi comunque trattati all’interno di una visione complessiva. Non mancheranno riferimenti e discussioni in merito alle strutture e alla progettazione di opere.

La tavola rotonda conclusiva, condotta da Viviana Lupi, giornalista divulgatrice scientifica della Fondazione Bruno Kessler, costituirà la sintesi di quanto presentato e l’occasione di un confronto costruttivo tra pubblica amministrazione e professionisti.

Tutto questo per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza del rischio sismico in Trentino, non solo tra gli addetti ai lavori ma anche da parte dell’intera società civile.

L’evento si terrà in presenza e, per l’accreditamento degli Ordini professionali di Geologi, Ingegneri e Architetti, è necessario registrarsi inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo formazione@fondazionenegrelli.it.