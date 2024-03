CARABINIERI – ROVERETO (TN) * CONTROLLI TERRITORIO: « SI IMPANTANA CON UN VEICOLO RUBATO, DENUNCIATO »

11.19 - venerdì 15 marzo 2024

La costante attività di controllo del territorio, di prevenzione e repressione dei reati da parte dei militari della Compagnia di Rovereto ha portato nei giorni scorsi all’individuazione di un soggetto responsabile di furto e ricettazione. I carabinieri del Comando Stazione di Aldeno, a seguito di denunce sporte dalle vittime di furto ed al termine di una complessa attività di approfondimento investigativo, hanno raccolto elementi a carico di un uomo, già noto alle forze dell’ordine, in relazione alla ricettazione di un’autovettura rubata, al furto di un’auto e di materiale edile, avvenuti nel territorio di competenza.

L’attività ha permesso di ricostruire la seguente vicenda: l’uomo, a bordo di un’autovettura rubata, nel percorrere un segmento di strada dissestato dalla pioggia caduta nei giorni precedenti, è rimasto impantanato nel fango. Nel tentativo di uscire dall’impasse ed estrarre l’auto dal pantano, ha iniziato a vagare e, presso un garage comunale, ha sottratto una pala ed un piccone. Non riuscendo tuttavia nell’intento, si è allontanato e, per continuare il suo viaggio, si è reso responsabile del furto di un veicolo parcheggiato in zona, con il quale si è poi allontanato in direzione di Verona. Grazie ad un’azione sinergica dell’Arma dei Carabinieri di Rovereto e delle Compagnie limitrofe è stato possibile individuare il colpevole e restituire tutto il maltolto ai legittimi proprietari. L’uomo dovrà rispondere di furto e di ricettazione alla competente Autorità Giudiziaria di Trento.