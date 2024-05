COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * COMITATO PROVINCIALE ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA: « MISURE PRECAUZIONALI, PER GIRO D’ITALIA E FESTIVAL ECONOMIA 2024 »

13.30 - giovedì 9 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si è tenuto in data odierna il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Viceprefetto Vicario del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, Dott. Massimo Di Donato, con la partecipazione dei vertici delle Forze di Polizia, delle Autorità provinciali e comunali e dei rappresentati degli enti e delle aziende coinvolte nella trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno di seguito indicati:

• Giro d’Italia 2024 – 107 ª edizione – tappe del 22 e del 23 maggio 2024;

• XIX Edizione del Festival dell’Economia – 23/26 maggio 2024.

In relazione alla 107 ª edizione del Giro d’Italia 2024, che interesserà questa provincia nelle giornate del 22 e del 23 maggio, il Viceprefetto Vicario evidenzia che verranno adottate misure precauzionali di sospensione temporanea del traffico veicolare sulle strade lungo le quali si snoderà il percorso di gara, calibrate in modo tale da realizzare una mirata cornice di sicurezza che consenta il regolare passaggio dei ciclisti e della carovana pubblicitaria e che non impatti significativamente con le esigenze primarie di viabilità avvertite dalla cittadinanza.

A tale proposito, a seguito di un tavolo tecnico che si terrà nei prossimi giorni presso la Questura di Trento, verranno definiti gli ultimi aspetti operativi volti ad individuare i tratti stradali da chiudere temporaneamente al traffico e sulla cui base verrà redatto il piano di viabilità alternativa comunale.

Per quanto concerne lo svolgimento del 19° Festival dell’Economia che si terrà a Trento dal 23 al 26 maggio pp.vv.., in considerazione della rilevanza e del numero delle personalità politiche, accademiche, culturali e religiose presenti nonché dell’elevato flusso di visitatori e partecipanti ai diversi “momenti” programmati durante la kermesse e tenuto conto che tale evento potrebbe rappresentare un’occasione di visibilità per movimenti contestatari, sono stati disposti specifici servizi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, al fine di assicurare la regolarità dell’intero evento. Verranno, quindi, garantiti adeguati presidi presso i luoghi interessati dal Festival anche con aliquote contingenti di rinforzo delle Forze dell’Ordine, per fronteggiare e contrastare ogni possibile eventuale situazione di turbativa che potrebbe verificarsi durante la manifestazione.