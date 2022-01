ON. MELONI (FDI) * VACCINI: « DATI SANITARI A DISPOSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, SOTTOPORREMO AL GARANTE PRIVACY LA SCANDALOSA VIOLAZIONE DELLA TUTELA DATI SENSIBILI »

17:01 - 7/01/2022

ll “governo dei migliori” ci fa sapere, come se nulla fosse, che i nostri dati sanitari sono a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Oggi per multare gli over 50 non vaccinati, domani magari per sapere chi è andato al ristorante col green pass. Fratelli d’Italia sottoporrà questa ennesima scandalosa violazione della tutela dei dati sensibili degli italiani al Garante della Privacy. Perché non è stato ancora introdotto in Italia il modello cinese di controllo dei cittadini che tanto piace alla sinistra”.

Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.