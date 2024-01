CCIAA – BOLZANO * “LAVORARE IN ALTO ADIGE”: « “ESSERE ATTRATTIVI”, SECONDO EVENTO AL “BRANDNAMIC CAMPUS“ A BRESSANONE » (VIDEOINTERVISTA A EBNER)

10.16 - giovedì 18 gennaio 2024

Incontri di inizio anno 2024: secondo evento serale presso il Brandnamic Campus a Bressanone. Si è tenuto ieri sera, presso il Brandnamic Campus a Bressanone, il secondo Incontro di inizio anno 2024 organizzato dalla Camera di commercio. La tematica chiave che caratterizza la serie di eventi è “Lavorare in Alto Adige”. Sono in tutto tre le serate durante le quali imprenditrici, imprenditori nonché gli interessati, si incontrano per iniziare insieme il nuovo anno. La serie di eventi si concluderà martedì prossimo presso Ivoclar a Naturno.

Per contrastare la carenza di personale la Camera di commercio di Bolzano supporta le aziende locali nell’aumentare la propria attrattività in quanto datori di lavoro. “Essere attrattivi” come impresa è una capacità che non si esaurisce con il reclutamento dei dipendenti. Infatti, è altrettanto importante dare loro la motivazione per restare e investire sulla loro crescita professionale.

“Si sta verificando un mutamento nei valori tra i giovani di oggi. Mentre in passato ciò che rendeva una posizione lavorativa interessante era lo stipendio, oggi le aspettative vanno ben oltre. Penso, ad esempio, ai modelli di lavoro flessibili, alla conciliazione tra vita privata e lavoro e alle opportunità di formazione continua: sono tutti criteri che oggigiorno rendono un datore di lavoro competitivo”, ha affermato Sandro Pellegrini, Vicepresidente della Camera di commercio, durante il suo discorso inaugurale.

L’Assessore Philipp Achammer, impossibilitato a partecipare di persona all’evento, ha spiegato in una sua dichiarazione preliminare: “Sono sempre di più gli altoatesini e le altoatesine che si spostano all’estero per motivi di lavoro o di studio, aggiungendo preziose esperienze al proprio bagaglio culturale. Troppi di loro però restano all’estero. Al fine di incentivare il ritorno in Alto Adige, è essenziale creare opportunità lavorative e definire le condizioni quadro, ovvero un pacchetto che comprenda uno stipendio adeguato, un buon equilibrio tra vita privata e lavoro e alloggi a prezzi accessibili.”

Dopo i saluti di Peter Brunner, ex Sindaco di Bressanone e Consigliere provinciale, ha preso la parola Michael Oberhofer, proprietario e amministratore delegato di Brandnamic, il quale ha presentato la sua azienda. Nel corso del suo intervento intitolato “Fiducia e responsabilità nella leadership”, ha messo in luce l’importanza di favorire modelli aziendali che vadano oltre i limiti gerarchici. Questo approccio dà maggiore spazio alle iniziative dei dipendenti e contribuisce in maniera significativa alla loro gratificazione.

Il Segretario generale Alfred Aberer ha affrontato il tema presentando i progetti della Camera di commercio di Bolzano. Tra questi, ha citato il Talentcenter, inaugurato lo scorso novembre. Nell’ambito di questo progetto pilota i giovani tra i 13 e i 15 anni possono seguire un percorso fatto di diverse tipologie di test al fine di scoprire le proprie capacità, i propri punti di forza e i loro interessi.

Infine, Marjaana Gunkel, Preside della Facoltà di Economia della Libera Università di Bolzano, ha risposto alle domande sulla ricerca competitiva di dipendenti, fornendo spunti su cosa determina l’attrattività del datore di lavoro. Nell’ambito della sua ricerca, Marjaana Gunkel indaga anche ciò di cui le persone hanno bisogno per poter lavorare bene, in modo efficiente e per essere soddisfatti di ciò che fanno.

Gli Incontri di inizio anno, attualmente giunti alla tredicesima edizione, sono un appuntamento irrinunciabile per le imprenditrici e gli imprenditori altoatesini nonché per gli interessati, per iniziare insieme il nuovo anno. L’evento inaugurale si è tenuto la settimana scorsa presso la ditta Kälte Klima Röhler a Bolzano, mentre l’ultimo evento si terrà il 23 gennaio alle ore 18:00 presso l’azienda Ivoclar a Naturno.