ASSOCIAZIONE “TEMPIO DEL LUPO” * “HAUST VOLK FEST“: « GOTI E LONGOBARDI INSIEME AL PARCO DELLE GORGHE, A VIGO MEANO (26-27/8) »

15.50 - giovedì 17 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

E‘ quasi tutto pronto per il via all‘Haust Volk Fest: la due giorni di storia e tradizione delle antiche culture dei popoli germanici: sabato 26 e domenica 27 agosto all’interno della splendida cornice naturale del parco delle Gorghe si rivive il tutto il fascino e l’atmosfera di tempi che ancora richiamano profondamente il passato del nostro territorio.

La manifestazione si presenta come un evento unico nel genere alto-medievale in Trentino. L’evento, organizzato dall’associazione culturale “Tempio del Lupo” ha infatti ricevuto il patrocinio del Comune di Trento: l’Haust Volk Fest offrirà ai visitatori un’esperienza unica e coinvolgente attraverso la ricostruzione di scene di vita quotidiana degli antichi goti e longobardi, l’evento andrà a valorizzare le tradizioni locali e permetterà inoltre ai partecipanti di scoprire elementi unici e originali della cultura locale derivata dal periodo di dominazione longobardo.

La festa presenterà dunque una vasta gamma di attività grazie alla presenza dei gruppi di rievocazione “Tridentum Farae” “Hird Hafn Rome e “Valhalla Viking Victory”: dalle dimostrazioni di falconeria curate dall’associazione “Harpia Trento”, alla lavorazione del telaio, ai combattimenti, passando per le esibizioni di musica e danze. Il coinvolgimento del pubblico in alcune di queste attività renderà ancora più divertente l’evento per tutti i visitatori.

Non sarà solo rievocazione però: l’organizzazione predisporrà un fornitissimo servizio bar e cucina grazie al quale i visitatori potranno rifocillarsi in loco: la cucina sarà gestita da un team di professionisti del catering: l’azienza “Zannus” operativa nel settore della gastronomia gourmet.

Le proposte sono molteplici: partendo dalle attività rievocative e di living history per i bambini, passando per la conferenza sulla storia dei popoli germanici in Italia ed in Trentino con ospite l’editore Fabrizio Bandini e per finire una sessione di musica scaldica (musica poetica del medioevo scandinavo).

E ancora la memoria delle saghe, dei miti e delle leggende si lega in modo indissolubile alla contemporaneità. Ciò che muove l’animo degli organizzatori si trova proprio in quel potere di riscoprire le proprie radici, che è la chiave e l’humus per la consapevolezza di sapere coltivare nuovamente ciò che è importante: la socialità e soprattutto la forza di crescere e migliorare la propria quotidianità secondo valori che non passano mai nel tempo dell’umanità. Appuntamento dunque a sabato 26 e domenica 27 agosto al parco delle Gorghe per un tuffo nel passato tra storia e tradizioni.