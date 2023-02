CISL FP – UIL FPL SANITÀ – NURSING UP – FENALT / TRENTINO * CCPL 2019/2021: « FIRMATO L’ACCORDO DEFINITIVO PER L’EROGAZIONE DEGLI ARRETRATI, ORA SUBITO I SOLDI IN BUSTA PAGA »

14.37 - mercoledì 1 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

DOPO LA NOSTRA FIRMA DELL’ACCORDO DEFINITIVO SUGLI ARRETRATI CCPL 2019/2021 E DELL’INDENNITA’ INFERMIERISTICO-SANITARIE, CHIEDIAMO SUBITO I SOLDI IN BUSTA PAGA!

Le OO.SS., Cisl Fp, UIL FPL Sanità, Nursing up e Fenalt hanno firmato tra ieri ed oggi l’accordo definitivo per l’erogazione degli arretrati relativi a:

-aumenti CCPL 2019/2021 (DAI 1000 ai 1500 euro)

-indennità di specificità infermieristica (72,79 euro al mese, con arretrati 1/1/2021)

-indennità tutela malato/promozione salute per gli altri professionisti sanitari ed Oss (41,10 euro al mese, con arretrati 1/1/2021)

-indennità pronto soccorso (35 euro al mese+5,28 per ogni giornata lavorata, per un massimo di 130 euro mensili, con arretrati 1/1/2021)

Ora per la Giunta provinciale non ci sono più alibi e viste anche le dichiarazioni a mezzo stampa dell’Assessora alla salute Segnana, chiediamo il pagamento in busta paga di tutti gli arretrati con il mese di febbraio, l’azienda ci aveva inoltre già garantito che era pronta per tale evenienza.

A livello nazionale i nostri colleghi hanno già ricevuto questi emolumenti a fine 2022, ulteriori ritardi nei pagamenti saranno per noi ingiustificabili ed in caso di mancato riscontro nella busta paga di febbraio proclameremo la mobilitazione di tutto il personale del comparto sanità pubblica.

I nostri lavoratori meritano rispetto e la giusta riconoscenza per tutto quello che hanno fatto in questi anni e non devono certo essere trattati come l’ultima ruota del carro, visto che hanno sorretto sulle proprie spalle l’emergenza covid, con grande impegno, professionalità e sacrifici personali.

*

Giuseppe Pallanch – Segretario CISL FP del Trentino

Giuseppe Varagone – Segretario UIL FPL Sanità del Trentino

Cesare Hoffer – Coordinatore Provinciale Nursing up Trento

Paolo Panebianco – Segretario responsabile sanità FeNALT