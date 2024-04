ITT BUONARROTI – TRENTO * SICUREZZA: «LUNEDÌ 29/4 AL TEATRO S. MARCO, PER PARLARE AI GIOVANI DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO»

14.05 - sabato 27 aprile 2024

La sicurezza sul lavoro? Si impara al teatro. Spettacolo lunedì 29 aprile al Teatro San Marco per parlare ai giovani degli incidenti sul lavoro e della cultura della sicurezza.

Parlare di sicurezza sul lavoro attraverso lo spettacolo. Questo il cuore dell’iniziativa “Improsafe” promossa dalla Fondazione LHS, organizzazione no profit di Saipem e che si terrà nella mattina del 29 aprile a Trento al Teatro San Marco.

Destinatari dello spettacolo saranno più di 500 ragazzi dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Michelangelo Buonarroti” di Trento che potranno partecipare ai due spettacoli in programma, il primo alle ore 8.45 ed il secondo alle ore 10.45.

Con lo spettacolo “Improsafe”, Fondazione LHS, utilizzando l’improvvisazione teatrale, esplora una modalità nuova, coinvolgente e divertente di affrontare il tema della sicurezza sul lavoro, veicolando i valori fondamentali per diffondere la cultura della prevenzione.

L’improvvisazione teatrale permette, infatti, di stabilire un forte legame con il pubblico, rendendolo parte attiva di ciò che si svolge sul palcoscenico. Durante lo spettacolo, attori e spettatori comunicano in modo diretto e spontaneo, con l’obiettivo finale di rispondere insieme a domande importanti come: si può parlare di sicurezza anche in modo divertente? Si riesce a ridere e a riflettere allo stesso tempo? Come si lavora in modo sicuro? Cosa fare per evitare incidenti sul posto di lavoro e generare benessere per le persone?

Il format, nato in collaborazione con la compagnia dei TraAttori, gruppo teatrale che lavora da anni nel campo della formazione aziendale, si configura come una sorta di montagna russa emozionale e rappresenta un’ottima opportunità per scardinare l’idea che, per veicolare i valori di salute e sicurezza, non si possa, talvolta, anche ridere e sorridere.

La Fondazione LHS è un’organizzazione no profit costituita da Saipem nel 2010 che sviluppa attività di formazione, campagne di sensibilizzazione e iniziative culturali in grado di promuovere in maniera coinvolgente i valori di prevenzione, benessere e cura reciproca.

Tutte le iniziative si basano su una comunicazione ad alto impatto emotivo, che possa toccare il cuore delle persone, e sulla condivisione di strumenti pratici in grado di accrescere la leadership in sicurezza di ciascuno di noi. Dal 2023 Fondazione LHS promuove uno “School Tour” ovvero svolge la sua attività di divulgazione presso le scuole organizzando spettacoli non convenzionali in tutta Italia, proprio come accadrà a Trento.

Apriranno gli spettacoli di lunedì 29, il Dirigente Scolastico dott.Giuseppe Rizza, l’Assessore e Vicepresidente della Giunta provinciale Francesca Gerosa.