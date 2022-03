CUB TRENTO * PRESIDIO OSPEDALE S. CHIARA, « LO “STATO DI EMERGENZA” PERPETUO ESISTE SOLO IN ITALIA, PRIMA PER L’ESIGENZA SANITARIA ORA PER LA GUERRA IN UCRAINA »

18.24 - martedì 8 marzo 2022

Oggi 8 marzo 2022 davanti all’Ospedale Santa Chiara di Trento si è tenuto un presidio contro ogni discriminazione. Contro la discriminazione di genere, ma anche contro la discriminazione sui posti di lavoro, dove a partire dal settore Sanità, migliaia di lavoratrici e lavoratori sono stati sospesi senza stipendio, perché non si sono piegati al ricatto vaccinale e al certificato verde imposto dal Governo.

Nei comizi è stato ricordato che lo “Stato di Emergenza” perpetuo esiste solo in Italia, prima per un’esigenza “Sanitaria” ed ora per la “Guerra” in Ucraina.

Questo metodo eccezionale di governo esonera il Parlamento da qualsiasi dibattito politico e votazione, imponendo di fatto un presidenzialismo non votato dai cittadini. In questi giorni dove l’informazione di stato si straccia le vesti per le sorti dei profughi ucraini, si tacita sulla conversione in legge DCPM n.1/2022 che di fatto proroga sine dia il green pass e l’obbligo vaccinale, nulla dice sul fatto che i salari vengono falcidiati dagli esorbitanti aumenti delle tariffe, dei prezzi, della benzina e dei generi di prima necessità.

Centinaia di lavoratori hanno aderito all’iniziativa volantinando e intrattenendo un dialogo costruttivo con passanti e presenti.

*

CUB TRENTO