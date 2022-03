DAO CONAD * APERTURA NUOVO PUNTO VENDITA: « A TRENTO NEL QUARTIERE “LE ALBERE” IN VIA SANSEVERINO, PREVISTA LA PRESENZA DEL VICESINDACO DELLA CITTÀ »

17.35 - martedì 8 marzo 2022

Al via l’inaugurazione del nuovo punto vendita Conad a Trento nel Quartiere “Le Albere” in Via R. da Sanseverino, 97. Questo nuovo punto vendita può essere considerato come il fiore all’occhiello della rete dei negozi del Gruppo Dao, in termini di posizione, servizi ai clienti e dimensioni all’interno della città di Trento.

Per l’occasione interverranno anche dirigenti di Conad nazionale, autorità civili (il Vicesindaco di Trento Roberto Stanchina -anche Assessore al commercio ) e presidenza, direzione e Cda del Gruppo Dao.

Il taglio del nastro è programmato alle ore 8.30 di martedì 22 marzo 2022.