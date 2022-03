MORANDUZZO (LEGA TRENTINO) * VIABILITÀ: « MANUTENZIONE AL VIADOTTO DI MONTEVIDEO, BENE LA RIPRESA DEI LAVORI A MAGGIO »

17.18 - martedì 8 marzo 2022

“Nel corso dell’estate 2021 è stato dato il via ad una serie di interventi di manutenzione al viadotto di Montevideo a cura del Servizio Gestione strade della Provincia di Trento. I lavori sono stati poi temporaneamente interrotti a settembre dello stesso anno in vista della riapertura delle scuole, poiché il cantiere causava limitazioni al traffico anche attraverso il restringimento di un tratto di strada della Gardesana occidentale.

Stamane, nel corso della seduta di Consiglio provinciale, ho chiesto alla Giunta a che punto fossero i lavori e quale configurazione finale avrà il viadotto al termine degli stessi, giungendo positivamente alla risposta che i lavori riprenderanno entro maggio 2022 senza chiusura di carreggiate, posticipando la gestione del traffico a carreggiate alterne nei mesi di luglio-agosto 2022, periodo nel quale verranno terminati i lavori.

Quanto fatto finora dalla Giunta, nella risoluzione di questo problema, converte l’investimento fatto in una risoluzione definitiva delle problematiche sorte nel sito in questione, dando prova del suo interesse primo nei confronti non solo del nostro territorio, ma soprattutto nel garantire la sicurezza a tutti i cittadini trentini”.

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino, Devid Moranduzzo