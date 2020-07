GRUPPO “FERMIAMO LA RIAPERTURA DELLA DISCARICA” – SARDAGNA (TN) * INCONTRO CON MARIO DE BIASE: « PIAZZA SS. FILIPPO E GIACOMO 15 LUGLIO 2020 – ORE 17.30 »

Il gruppo “Fermiamo la riapertura della discarica” di Sardagna, in questo periodo di sospensione dell’autorizzazione VIA stabilito dalla PAT per la durata di un anno, propone per l’ex cava Italcementi un tipo particolare di bonifica, con metodi innovativi e a basso costo, già sperimentato in altri territori inquinati.

A questo scopo è stato invitato il dott. Mario De Biase, Commissario del governo per le bonifiche della Terra dei fuochi dal 2010 al 2019, esperto in materia, che illustrerà questa possibilità. L’appuntamento è per il giorno 15 luglio 2020, alle ore 17.30 a Sardagna (frazione del Comune di Trento) in piazza Ss. Filippo e Giacomo