APT S. MARTINO CASTROZZA (TN) * “MEZZANO ROMANTICA 2024“: «SPETTACOLI DALL’8 AL 13/7, NEL PROGRAMMA IL “MUSICAL ROCK SPRING AWAKENING“»

16.11 - lunedì 8 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Prosegue il ricco programma di spettacoli del Trentino Music Festival per Mezzano Romantica, che fino al 28 luglio trasformerà il Primiero in uno straordinario palcoscenico diffuso con una quarantina gli spettacoli gratuiti messi in scena da circa 200 i musicisti provenienti da tutto il mondo, docenti ed allievi della Music Academy International di New York, che anche tiene i suoi corsi di perfezionamento in questa incantevole vallata trentina.

Estremamente vario il cartellone della seconda settimana di luglio, che prevede ogni giorno spettacoli diversi in varie località. In particolare ci saranno concerti degli studenti impegnati nei corsi di perfezionamento.

Da lunedì 8 a mercoledì 10, doppio appuntamento ogni sera: Musica da camera presso la Sala congressi di San Martino di Castrozza (lunedì 8 e mercoledì 10) e al Centro civico di Mezzano (martedì 9), e Opera recital al Centro civico di Mezzano (l’8 e il 10) e nella suggestiva cornice di Palazzo Scopoli a Tonadico (il 9).

Giovedì 11 e venerdì 12, poi, l’atteso debutto del musical Spring Awakening, con la regia di Vince DeGeorge e la direzione di Robert Meffe, presso l’Auditorium di Primiero: si tratta di un musical rock, vincitore di numerosi Tony Awards, con le musiche di Duncan Sheik e il libretto di Steven Sater. Il musical si basa sulla controversa pièce Risveglio di primavera, scritta nel 1891 da Frank Wedekind e ambientata nella Germania del diciannovesimo secolo.

A conclusione della settimana, sabato 13 si terrà nella piazza Brolo di Mezzano, Goodbye Musical Theater, la serata di saluto agli studenti del musical, che si esibiranno sul palco con le coreografie di Ralph Perkins.