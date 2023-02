PAT * EMERGENZA ISCHIA: « DA INIZIO SETTIMANA UNA DELEGAZIONE TRENTINA IN LOCO, PER RILEVARE I DANNI DA MALTEMPO »

15.49 - martedì 28 febbraio 2023

Emergenza Ischia, delegazione trentina per la rilevazione dei danni del maltempo. È operativa da inizio settimana ad Ischia la delegazione tecnica della Provincia autonoma di Trento, che partecipa all’articolata operazione di rilevazione dei danni causati lo scorso novembre dal maltempo. Ai primi quattro operatori, presto se ne aggiungeranno altri che completeranno il team di 15 dipendenti provinciali che si avvicenderanno per un periodo di tre settimane. Questo intervento si inserisce nell’ambito della gestione dell’emergenza che ha colpito l’isola: il commissario straordinario Giovanni Legnini ha chiesto il supporto del Dipartimento nazionale di Protezione civile, affinché i tecnici delle diverse Regioni e Province autonome possano dare una mano nella compilazione delle nuove schede tecniche AeDEI, per la rilevazione dei danni su edifici e strutture a seguito di eventi idraulici e idrogeologici. Anche in questo caso, le realtà italiane sono state coordinate da Piazza Dante, nell’ambito del lavoro congiunto con il Dipartimento nazionale di Protezione civile.