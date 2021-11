CONSIGLIO PAT * CONFERENZA CAPIGRUPPO: « I TEMI TRATTATI OGGI, VARIANTE URBANISTICA PUP – PROGRAMMAZIONE LAVORI AULA – DIRETTA TELEVISIVA LAVORI CONSILIARI »

11:51 - 23/11/2021

Il presidente Walter Kaswalder ha riunito stamane la Conferenza dei capigruppo. Ecco i temi trattati.

Seduta di Consiglio del 30 novembre.

Esame e voto sul bilancio consolidato della Provincia Autonoma, poi bilancio preventivo 2022 del Consiglio provinciale, infine ddl 114/XVI della Giunta sugli impianti di radiodiffusione. Qualora quest’ultimo punto non venisse evaso, si tornerà a trattarlo nella tornata consiliare di gennaio 2022.

Variante urbanistica al Pup.

L’attesa presentazione da parte della Giunta al Consiglio era stata ipotizzata per quest’autunno, ma com’è noto è slittata perché diversi Comuni non avevano ancora ricevuto l’informativa e quindi non si erano ancora espressi. Il tema approda quindi all’aula il prossimo gennaio. Paolo Zanella stamane ha chiesto se ci sarà il preventivo passaggio in III Commissione chiesto dalla collega Sara Ferrari. L’assessore Mario Tonina ha risposto che la Giunta valuterà se accogliere questo invito, non essendoci al proposito alcun obbligo.

Programmazione d’aula per febbraio-maggio 2022.

La programmazione di massima condivisa stamane prevede questa scansione per i disegni di legge.

8-9-10 febbraio: ddl 15-24, 92 e 111 (tutti in materia scolastica), ddl 25, ddl 5-80 (il noto testo sulla terza preferenza elettorale), ddl 89, ddl 34, ddl 95.

8-9-10 marzo: ddl 47, 63, 77, 84 (tutti in materia di agricoltura), 7, 101 e le due proposte Marini di modifica dello Statuto di Autonomia.

5-6-7 aprile: ddl 43, 62, 83, 91, 105 e 108.

10-11-12 maggio: ddl 52, 71, 78 e 104.

Diretta televisiva dei lavori consiliari.

Il presidente Kaswalder ha informato i capigruppo del fatto che si sta ragionando sulle forme per assicurarla anche dopo il 1° gennaio 2022, quando l’attuale canale di digitale terrestre su cui viene irradiata non sarà più disponibile. L’avvento della codifica Tvbt2 sta rivoluzionando i programmi delle emittenti locali e sarà quindi giocoforza cambiare modalità e strategia. I consiglieri Claudio Cia e Lucia Coppola hanno chiesto che il servizio di diretta dall’aula venga ancora assicurato, tenendo anche conto dell’utenza meno attrezzata dal punto di vista delle soluzioni digitali più moderne.

*

A integrazione: la Conferenza capigruppo ha anche articolato la fase di esame in aula della manovra finanziaria Pat 2022 e triennale. Nel dettaglio:

lunedì 13 dicembre: alle 10 la relazione del presidente Maurizio Fugatti.

14 e 15 dicembre: sedute consiliari “lunghe”, in orario 10-13 e 14.30-19.

16 dicembre: lavori dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 fino al voto finale sui ddl di bilancio.