TRENTO CALCIO FEMMINILE * TERZA GARA GIRONE DI RITORNO: « LE AQUILOTTE VINCONO CONTRO IL SUEDTIROL 2-0, LA CLASSIFICA SI ALLUNGA »

18.40 - domenica 25 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Trento Calcio Femminile, impegnato nella terza gara del girone di ritorno ha affrontato il Sudtirol, in uno dei match che potrebbero rivelarsi – a conti fatti – tra i più importanti della stagione. Le reti sono due: prima Tomasi, poi Morleo, entrambe nel primo tempo. L’incontro è stato sicuramente molto combattuto e con un grande sforzo offensivo per entrambe le squadre, ma la difesa gialloblù è stata capace di mantenere la rete inviolata, tra qualche parata clamorosa di Rubinaccio e un po’ di sfortuna per le ospiti. Il prossimo match sarà in trasferta contro il Riccione, il 3 marzo, mentre la classifica si allunga: il Trento è a meno 3 dalla capolista, ma a più 5 sopra la terza.

Il match si è aperto con un paio di squilli per parte, ma solo le aquilotte riescono – in questi primi minuti – a concretizzare: al 6’ la punizione di Baldo viene spizzata nella mischia, il pallone carambola sui piedi di Tomasi che, con un movimento da rapace d’area, si fionda sul pallone e segna. Al 14’ il Sudtirol sfiora la rete – dopo una fase di possesso alternato – Rubinaccio sfodera solo la prima di una lunga serie di parate decisive. Al 21’ c’è un palo per il Sudtirol. Al 26’ un salvataggio provvidenziale di Tomasi, sulla linea, che si supera nuovamente con un anticipo cosmico al 29’: il momento di sofferenza per il Trento c’è, ma tornando a farsi vive nell’area avversaria, le ragazze di Mister Perina riescono a raddoppiare. Prima al 33’ l’azione corale non trova esiti, ma al 36’ – dopo qualche momento di confusione – un cross di Pavana da corner trova l’incornata vincente di Morleo: 2-0. Al 41’ un altro grande salvataggio di Rubinaccio.

La ripresa si apre con le aquilotte in pressing: prima De Pellegrini tira (respinto) poi Lucchetta, sul tap-in, non trova la porta. Al 60’ punizione dal limite di poco alta di Pavana. Al 65’ Rubinaccio para ancora. Le emozioni, rispetto al primo tempo, vanno a scemare: ma la prova di solidità difensiva del Trento è chiara in tutte le azioni della formazione ospite. Da segnalare l’ottima azione corale, orchestrata dal centrocampo gialloblù, all’80’, che stava per portare al gol, salvo un grande intervento dell’estremo difensore ospite su Greguoldo.

IL TABELLINO:

TRENTO CALCIO FEMMINILE – SUDTIROL 2-0

TRENTO CALCIO FEMMINILE: Rubinaccio, Ruaben, Pavana, Mascanzoni, Baldo, Rosa (78’ Pisoni), Tomasi, Tonelli, Morleo (83’ Antolini), De Pellegrini (71’ Chemotti), Lucchetta (78’ Greguoldo)

A disposizione: Lucin, Parisi, Lenzi, Bertamini, Brigadoi

Allenatore: Mauro Perina

SUDTIROL: Graus, Oberhuber (63’ Varrone), Ladstatter, Dorfmann (87’ Infantino), Santin (69’ Pfostl), Prearo (89’ Sellemond), Stockner (78’ Bauer), Markart, Bielak, Costisella, Vuerich

A disposizione: Mittermaier, Fischer, Rieder, Fenzi

Allenatore: Castellaneta Marco

ARBITRO: Lorenzo Casali (Crema), Giuseppe Lanotte, Alessandro Balestra (Trento)

RETI: Tomasi, Morleo (Trento)

AMMONIZIONI: Varrone (Sudtirol) e Mascanzoni (Trento)

ESPULSIONI: /

NOTE: 0’ e 5’ di recupero.

Le dichiarazioni post partita di mister Mauro Perina:

“Rivalsa? C’era la voglia di provare a vincere contro l’unica squadra che ci aveva sconfitto, è stata una marcia in più, poi abbiamo fatto la nostra partita come sempre cerchiamo di fare: sapevamo che avremmo trovato una squadra forte, non è stata facile. Abbiamo sfruttato le palle inattive, siamo felici perché sono cose provate, riusciamo a raccogliere frutti. La classifica si allunga? Non l’ho guardata ancora, dico sempre alle ragazze di guardarla il meno possibile anche se un occhio ce lo butteremo. Mancano 12 partite, saranno 12 “finali”, partite dove sappiamo quello che dobbiamo fare. Benvenga se la classifica si allunga ma ci penseremo poi”.

Le dichiarazioni post partita di Nikol Rubinaccio, MVP di giornata:

“Sono molto contenta, sia della mia prestazione che di quella della squadra. Ho lavorato tanto io e abbiamo dimostrato in gruppo che possiamo fare quello step in più, portando a casa questi tre punti. Rete inviolata? Siamo state unite, compatte, non solo nel gioco ma aiutarci ogni minuto di questa partita”.

Le dichiarazioni post partita di Linda Tonelli, la capitana:

“La partita è stata bella. Non l’abbiamo giocata troppo ma lo abbiamo fatto nei momenti giusti, abbiamo saputo soffrire, tenere botta. Bella prestazione di squadra, siamo molto felici per questi tre punti. Prossime partite? Sicuramente siamo felici di quello che abbiamo fatto fino ad ora, ma quello che dobbiamo fare è pensare settimana per settimana: entriamo in campo sempre per fare i tre punti”.