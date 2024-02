FONDAZIONE VRT * PRESENTAZIONE BANDI: « RISULTATI 2023 – ANTICIPAZIONE 2024 E ANTEPRIMA VOLUME “PARITÀ DI GENERE, LA CONFERENZA STAMPA A TRENTO (26/2 – 11.00) »

08.08 - domenica 25 febbraio 2024

Presentazione dei Bandi 2023 e anticipazione Bandi 2024 Fondazione Vrt e anteprima del libro “Parità di genere. La conquista di tutti”,

edito dal Sole 24 Ore. Lunedì, 26 febbraio 2024, ore 11.00, Sala Conferenze Fondazione Caritro, via Calepina 1, Trento

Fondazione VRT (Valorizzazione Ricerca Trentina) invita alla conferenza stampa di lunedì prossimo, 26 febbraio 2024, alle 11.00, presso la Sala Conferenze di Fondazione Caritro. All’incontro parteciperanno, tra gli altri, rappresentanti delle istituzioni, della ricerca e dell’imprenditoria :

• Francesca Gerosa (Vice Presidente Provincia Autonoma di Trento)

• Achille Spinelli (Assessore alla Ricerca, Provincia Autonoma di Trento)

• Giulia Casonato (Assessora Comune di Trento con delega alla partecipazione)

• Stefano Milani (Presidente Fondazione VRT)

• Carlo Schönsberg (Presidente Consiglio di gestione, Fondazione Caritro)

• Daria de Pretis (Giurista, già Vice Presidente Corte Costituzionale)

• Giovanna Flor (Amministratore unico di Bauer Spa)

• Elisa Ricci, (Ricercatrice Università degli Studi di Trento)

• Sofia Santi (Ceo e fondatrice ONEBra)

In collegamento interverranno:

• Fabio Tamburini (Direttore Sole 24 Ore)

• Flavio Deflorian (Rettore UniTn e vicepresidente Fondazione VRT)

• Chiara Saraceno (Sociologa)

• Bernadette Bevacqua (Chief executive Officer di Sperlari)

La conferenza stampa sarà moderata dalla giornalista del Sole 24 Ore, Silvia Pagliuca.

L’incontro è l’occasione di presentare alla stampa e alla platea di invitati i risultati dei tre Bandi di ricerca finanziati nel 2023 e l’anticipazione dei Bandi 2024 di Fondazione Vrt.

La conferenza stampa sarà anche l’anteprima del volume, finanziato sempre da Fondazione VRT ed edito dalla casa editrice Il Sole 24 Ore, “Parità di genere. La conquista di tutti”. Il 2023 è stato un anno importante per la parità di genere, culminato con l’assegnazione del Premio Nobel per l’economia a Claudia Goldin e alla sua ricerca sul gender gap. Il volume, scritto dai giornalisti Silvia Pagliuca e Paolo Morando, affronta il tema di grande attualità con un approccio innovativo, ovvero indicando le opportunità che si aprono per il Sistema Paese con il superamento del gender gap. Gli studi di prestigiose istituzioni, quali il World Economics Forum (Wef) e l’Istituto Europeo per la Parità di Genere (Eige), convergono sulla necessità di arrivare in tempi rapidi alla piena parità, quale leva concreta di sviluppo economico ed equità sociale. Le interviste a sette donne, con forti radici in Trentino, sono la rappresentazione delle esperienze di successo in campi tra loro diversi ma altrettanto strategici per la nostra società.