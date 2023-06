COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * “MUSICA RIVA FESTIVAL“: « CONCERTI E WORKSHOP CON ARTISTI DI FAMA INTERNAZIONALE (21-30/6) »

16.50 - sabato 24 giugno 2023

MUSICA RIVA FESTIVAL: 22 EVENTI E 500 ARTISTI DA TUTTO IL MONDO PER LA 39ª EDIZIONE. Il festival accompagnerà il pubblico alla scoperta dei luoghi di Riva del Garda e del Garda trentino tra concerti, masterlcass e workshop con artisti di fama internazionale.

La suggestiva località situata sulla sponda trentina del lago di Garda torna a ospitare il «Musica Riva Festival», la manifestazione nota a livello nazionale e internazionale che raccoglie il meglio della musica classica e contemporanea quest’anno in programma dal 21 al 30 luglio. Workshop, masterclass, concerti ed esibizioni in luoghi magici e pittoreschi come quelli che il Garda trentino sa offrire: questo è «Musica Riva Festival», che per la 39esima edizione della rassegna propone un programma ricchissimo di ventidue eventi, diciotto giorni dedicati all’alto perfezionamento per giovani talenti, tre workshop indirizzati alla scoperta e all’approfondimento degli strumenti musicali e dei loro interpreti, un artista in residenza e più di cinquecento artisti provenienti da oltre tredici Paesi.

Dopo la partecipazione alla Festa della Musica di Riva del Garda, con il medley da brivido di Giuseppe Fiorenza al pianoforte e di Pietro Roffi alla fisarmonica (Artist in Residence di quest’edizione), «Musica Riva Festival» torna con l’evento di anteprima in programma il 12 luglio, alle ore 21 nel cortile della Rocca di Riva del Garda, intitolato «Dal mondo nuovo», in collaborazione con Fog, Festival orchestre giovanili, Firenze: protagonista la «Copenhagen Region Youth Symphony Orchestra» (Julie Rønløv Nielsen al flauto, direttore Christian Schmiedescamp Dusika); la giovane orchestra danese proporrà le musiche di Carl Nielsen, Giuseppe Verdi, e Antonin Dvorák. Dal 21 al 30 luglio prenderà il via la rassegna vera e propria che toccherà quindici location dislocate tra Riva del Garda e tutto il Garda trentino.

La manifestazione è stata presentata nella mattinata di sabato 24 giugno in Rocca a Riva del Garda, alla presenza del presidente di Musica Riva Luca Rizzardo Gianfilippi, del responsabile della programmazione artistica Lucas Carl Christ, e per l’amministrazione comunale del vicesindaco Silvia Betta e dell’assessore Lorenzo Pozzer, oltre che del comitato organizzatore e dei referenti delle realtà associative che collaborano con il festival.

«Dal 1983 molti si sono esibiti accettando l’invito di Musica Riva, e tra loro, Gloria Gaynor, Gilberto Gil, Béjart Ballet Lausanne, corpo di ballo del teatro Mariinskij, Village People, Balletto Bol’šoj, Aldo Ciccolini, Enrico Rava, il Corpo di ballo dell’Armata rossa, Natalia Gutman, Veriano Luchetti, Accademia nazionale di danza di Pechino, Stefano Bollani» ha spiegato il presidente di «Musica Riva», Luca Rizzardo Gianfilippi. «Ricercando la qualità, con audizioni, selezionando ed invitando soprattutto giovani artisti di talento da ogni parte del mondo a suonare, cantare o a danzare, proponiamo concerti, masterclass e corsi di perfezionamento. Offriamo a giovani talenti la città di Riva del Garda come palcoscenico principale per farsi conoscere da un pubblico internazionale o rendere onore a chi è già un artista di successo. Siamo convinti che credere in se stessi con persistenza, la disciplina, il duro lavoro, e la passione possano coltivare quel talento che è presente in ognuno di noi».

«Il festival accompagnerà il pubblico alla scoperta dei luoghi di Riva del Garda e del territorio limitrofo, attraverso una ampia proposta di generi musicali in quindici location distinte, valorizzando il patrimonio artistico, naturale e sociale dell’Alto Garda, grazie a una preziosa sinergia instaurata fra Musica Riva e numerose realtà quali istituzioni, associazioni, imprese, fondazioni, privati e amministrazioni comunali della città e dei comuni vicini» ha dichiarato Lucas Carl Christ, responsabile della programmazione artistica del festival. «Musica sinfonica, lirica, concerti da camera dal Barocco fino al ‘900, concerti aperitivo, letture, prime esecuzioni assolute alla presenza dei compositori, musica classica dall’India al Sud America insieme ad una ricca proposta di attività dedicate al giovane pubblico, ai ragazzi e alle famiglie, saranno il cuore di una grande «festa» estiva, come suggerisce l’etimologia stessa del termine “festival”, a Riva del Garda».

«È stato fatto un lavoro importante di ricucitura, dopo due anni di cambiamenti che hanno traghettato Musica Riva verso il futuro» ha sottolineato il vicesindaco Silvia Betta. «Molto importante per noi che le associazioni culturali collaborino tra di loro».

IL PROGRAMMA IN BREVE

«Musica Riva Festival» entrerà nel vivo il 21 luglio alle ore 21.00 al Palavela di Riva del Garda con l’attesissimo evento «Carmina Burana» di «Carl Off»; in apertura verrà eseguita «Festival Ouverture» composta dall’Artist in residence Piero Roffi, una prima assoluta commissionata da «Musica Riva Festival». La celeberrima ed emozionante cantata scenica basata su 24 poemi medievali sarà invece eseguita dall’Orchestra di Padova e del Veneto, dal Coro Lirico Veneto e dal Coro voci bianche “Cesare Pollini”, oltre che da un cast internazionale di solisti formato da Marina Monzò (soprano), Federico Fiorio (controtenore), e Nikolai Zemilanskikh (baritono). Il 22 luglio, alle ore 17.30, al Gran Hotel Liberty di Riva del Garda, la kermesse prosegue all’insegna del «Patto col Diavolo», con Alexandru Tomescu al violino e Sinziana Mircea al pianoforte, che suoneranno le composizioni di Câlin Humâ – prima assoluta, alla presenza dell’autore – Jules Massenet, Niccolò Paganini e Camille Saint-Saens; la sera, alle ore 21, presso il Cortile della Rocca, toccherà invece ai «Grandi classici», Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven suonati dall’Orchestra di Padova e del Veneto (pianista Massimo Somenzi).

Alle 5:49 del 23 luglio in spiaggia «Purfina» «Musica Riva Festival» propone il suggestivo concerto all’alba della star del «sitar» Ashanka Sen (alle tabla: Arup Kanti Das) mentre la sera, alle ore 21.00, alla «Spiaggia degli Olivi», toccherà a «Le Gran Tango» di Astor Piazzola e all’esibizione alla fisarmonica di Pietro Roffi e al pianoforte di Alessandro Stella. Il giorno successivo, il 24 luglio, alle ore 11.00, a Palazzo Martini, la manifestazione celebrerà il «Barocco europeo» con il concerto di Renzo Michelini (al violino) e di Angelica Selmo (clavicembalo). La sera stessa «Musica Riva Festival» si sposta con l’evento intitolato «La Vita è bella» in un luogo magico come l’area Archeologica «San Martino» ai Campi di Riva del Garda; si esibiranno Pietro Roffi alla fisarmonica e Gianni Sciambarruto alla chitarra: in quest’atmosfera unica, sospesa nella bellezza del bosco, verranno proposte le colonne sonore di film iconici come «La Vita è bella», «Il postino», «Nuovo cinema paradiso», in un tributo a grandi compositori come Nicola Piovani, Ennio Morricone e Yann Tiersen. Il 25 luglio toccherà invece a «Florestan und Eusebius» alla «Fraglia della Vela»: alle ore 17.30 si esibirà il duo formato da Petr Pavlov (prima viola del Teatro La Fenice di Venezia), e dalla pianista russa Alexandra Pavlova. La giornata si chiuderà alle ore 21.00 con «Il libro dei mostri» presso il Cortile della Rocca. Il 26 luglio programma fittissimo di eventi vede, alle ore 11.00 alla Fraglia della Vela, il «Master Piano» (recital pianistico degli allievi del corso di alto perfezionamento di pianoforte), alle 17.30, presso il Cortile della Rocca, lo «Stringe Across Culture» e, alle ore 21.00, nel Parco della Rocca, lo spettacolo «Rhythm!», celebrazione delle radici afroamericane a latinoamericane della musica soul e funk con «The East Coast Cats» con artisti provenienti dalla Berklee college of music di Boston.

Il 27 luglio in cartellone troviamo la «Polifonia romantica», alle ore 11.00 nella chiesa di Santa Maria Assunta, «Luci Serene» alle 17.30 e, alle ore 21.00, nella meravigliosa «Villa De Lutti», lo spettacolo «Armonie della sera», con musiche, fra gli altri, di Franz List, Andrea Maffei, Franz Schubert, Giuseppe Verdi, eseguite da Yulia Merkudinova (soprano), dalla voce recitante di Karl-Heinz Macek e da Leonardo Bartelloni (pianoforte). Il 28 luglio, nell’incantevole cornice della chiesa San Lorenzo di Tenno, andrà scena, alle ore 11.00, «Sacro Mozart», mentre alle 17.30, sarà la volta di «Music Knows No Borders», al Casinò municipale di Arco e, alle 21.00 nel cortile della Rocca, di «Carmen Suite», con i Cameristi e Percussionisti del Teatro La Scala (direttore: Francesco Muraca). Il 29 luglio «Musica Riva Festival» va avanti senza sosta alle 17.30 con «Microcosmi», in collaborazione con Fog, Festival orchestre giovanili di Firenze e, alle 21.00, con «The Final Countdown», una serata esplosiva nella quale i classici della storia del rock – Pink Floyd, Queen, Elvis, Metallica, Europe – verranno riproposti in una chiave inedita con orchestra sinfonica. Si chiude il 30 luglio con il recital musicale degli allievi del corso di alto perfezionamento di canto e flauto alle 11.00 in Conservatorio e, alle 16.30 sul Monte San Martino di Comano Terme con «Brass On Air».