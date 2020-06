MEDIASET – ITALIA 1 “ LE IENE SHOW “ * « L’ANTICIPAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO DI FILIPPO ROMA SUL DEGRADO CAPITALE TRA CAMPI ROM E ROGHI TOSSICI  »

Sul sito iene.it l’anticipazione del nuovo servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti sul degrado Capitale tra campi rom e roghi tossici: dopo l’area protetta Valle dell’Aniene, raccontato dalla trasmissione in due servizi, l’inviato si occupa, della riserva naturale di Decima Malafede, un’altra area verde della Capitale in cui di protetto c’è solo il nome.

Il servizio completo stasera a “Le Iene Show” in prima serata su Italia1.

