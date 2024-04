QUESTURA DI TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « TRAFFICO DROGA, ARRESTATO TUNISINO 19ENNE TROVATO CON 90 GRAMMI DI HASHISH »

15.14 - sabato 27 aprile 2024

Polizia di Stato: un altro arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti. Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 26 aprile, il personale della Squadra Volante della Questura di Trento ha arrestato un tunisino di 19 anni con precedenti specifici – in regola sul territorio nazionale – trovato in possesso di poco meno di 90 grammi di hashish.

Il giovane è stato fermato in via Pozzo dagli operatori delle Volanti dopo esser stato notato occultare un involucro nei pressi dei bidoni della spazzatura lì presenti. Gli agenti in servizio hanno così rinvenuto un involucro in nylon trasparente, contenente 84 grammi di hashish.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e, all’esito dell’udienza di convalida celebratasi nel primo pomeriggio di oggi, è stata disposta la custodia cautelare in carcere in attesa del giudizio di merito, previsto per il 7 maggio p.v.