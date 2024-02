MART – ROVERETO (TN) * “THE FLOOR IS YOURS“: « IL PROGETTO CO-FINANZIATO CON 180 MILA EURO DALLA UE, PER BANDI “EUROPA CREATIVA“ »

13.13 - giovedì 8 febbraio 2024

L’associazione viennese Nachbarinnen e l’accademia di comunità roveretana La Foresta al lavoro per progettare un workshop su Fortunato Depero. The Floor is Yours. Rovereto tra i centri europei della didattica museale.

Prosegue il progetto europeo che per due anni impegna il Mart, il Boijmans di Rotterdam e il Mumok di Vienna.

A Rovereto è tutto pronto per ospitare la seconda residenza, che si concluderà con due momenti destinati ai professionisti museali e aperti al pubblico. Il 23 febbraio dalle 15: seminario e spettacolo di OHT.

Da quasi un anno tre musei – il Mart di Rovereto, il Museum Boijmans Van Beuningen di Rotterdam e il Mumok, MUseum MOder Kunst Foundation Ludwig di Vienna – lavorano insieme a The Floor is Yours, un progetto co-finanziato con 180 mila euro dalla UE nell’ambito dei bandi Europa Creativa.

Il 23 febbraio alle 15.00, a conclusione della residenza prevista a Rovereto, il Mart organizza un seminario aperto al pubblico per restituire i primi risultati del progetto. I tre musei prenderanno la parola per raccontare gli eventi e le attività organizzati nella cornice di The Floor is Yours. L’incontro sarà anche un’occasione di scambio e di confronto in cui riflettere sui possibili approcci alla co-progettazione museale e al coinvolgimento di nuovi pubblici.

Al termine, alle 17.00, andrà in scena Squares do not (normally) appear in nature di OHT|Office for a Human Theatre. L’installazione teatrale presenta una serie di esperimenti visivi e sonori in uno spazio senza attori, mettendo al centro il colore attraverso luce, nebbia, vetro e immagini. Temi apparentemente astratti prendono così forma e coinvolgono tutti i sensi all’interno di una rappresentazione che riprende la ricerca del pittore e teorico del colore Josef Albers, di cui il Mart conserva un’opera appartenente alla nota serie degli Homages to the Square.

Programma

15.00|Introduzione

15.20|L’esperienza del Mumok

16.00|L’esperienza del Museum Boijmans

16.30|Disegnare relazioni al museo: accessibilità e inclusione al Mart

16.50|Riflessioni finali

17.00|Coffee Break

17.30|Introduzione all’opera di Josef Albers Study to Homage to the Square: Still Remembered

18.00|Square do not (normally) appear in nature, installazione teatrale di OHT

La partecipazione è libera e gratuita previa prenotazione a education@mart.tn.it.

The Floor is Yours

Progettualità di medio periodo sviluppata con strumenti e competenze manageriali e destinata alla partecipazione attiva dei non-pubblici o di pubblici con bisogni specifici: queste le caratteristiche di The Floor is Yours, progetto vincitore di uno dei bandi di Europa Creativa.

Il titolo stesso è già una presa di posizione: le istituzioni coinvolte danno la parola al pubblico, promuovendo nuove prospettive sulla realtà museale e una concreta inclusione sociale.

Obbiettivo: un rovesciamento di prospettiva. I diversi pubblici non sono semplicemente invitati a venire al museo per sperimentarne le narrazioni, ma sono coinvolti nella creazione di nuove storie. Lo scopo è sperimentare processi di collaborazione inediti con alcuni degli attori sociali del territorio, costruendo una rete in grado di favorire lo scambio di pratiche virtuose.

La residenza a Rovereto

In linea con gli obiettivi del progetto, dal 20 al 23 febbraio 2024 si terrà a Rovereto la seconda residenza, che vedrà l’associazione Nachbarinnen, partner locale del museo Mumok di Vienna, relazionarsi e lavorare con La Foresta, partner locale del Mart di Rovereto.

Scopo della residenza sarà instaurare un dialogo proficuo tra queste due realtà, promuovendo la diffusione di buone pratiche. Nachbarinnen e La Foresta approfondiranno la figura di Fortunato Depero e lavoreranno negli spazi della sua Casa d’Arte Futurista, con l’obiettivo di co-progettare un workshop. Nel pomeriggio del 22 febbraio il laboratorio sarà proposto agli adolescenti dell’associazione Ubalda Bettini Girella, che a Rovereto sviluppa la propria attività nel settore educativo-formativo e socioassistenziale.

Il progetto The Floor is Yours è reso possibile grazie al contributo di Europa Creativa, il programma europeo di sostegno ai settori culturali e creativi 2021-2027. I punti di vista e le opinioni espresse sono da ritenersi esclusivamente degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell’Unione Europea. Né l’Unione Europea, né l’autorità che ha concesso il finanziamento possono essere ritenute responsabili.

Nachbarinnen, partner locale del Mumok di Vienna

Realtà consolidata sul territorio cittadino di Vienna, l’associazione fornisce assistenti sociali qualificate che prestano aiuto ai loro connazionali su un piano di parità, anche linguistica, contribuendo alla risoluzione delle loro problematiche sociali. “I vicini”, traduzione del nome tedesco Nachbarinnen, si pongono come obiettivo l’integrazione e il coinvolgimento all’interno del tessuto cittadino della comunità di donne straniere, supportandole e promuovendo il loro self-empowerment.

La Foresta, partner locale del Mart di Rovereto

Nata nel 2017 in uno spazio rigenerato della stazione dei treni di Rovereto, La Foresta è un’accademia di comunità. I progetti concepiti e ospitati in Foresta intendono favorire una trasformazione eco-sociale positiva del territorio.