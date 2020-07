GIOVANI DEMOCRATICI TRENTINO – (GIOVANILE PD) * CHIUSURE DOMENICALI: « SIAMO A FAVORE DELLA DECISIONE DELLA GIUNTA A TRAZIONE LEGHISTA, MA MISURA DI MERO OPPORTUNISMO ELETTORALE »

Non possiamo non schierarci a favore delle chiusure domenicali disposte dalla giunta a trazione leghista, nonostante la convinzione che questa misura sia stata presa per ragioni di mero opportunismo elettorale e non per una vera sensibilità alle istanze dei lavoratori non riteniamo corretto dirci contrari a questa scelta per ragioni di sterile opposizione politica.

Lavoratori e sindacati chiedono ormai da tempo a gran voce la fine della liberalizzazione degli orari di apertura, che non ha prodotto altro che un peggioramento delle condizioni di chi lavora che, in questo modo, fatica il doppio a conciliare la vita lavorativa con quella familiare; noi intendiamo porci senza se e senza ma dalla parte di chi lotta per migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro dando pieno appoggio alle loro rivendicazioni.

Proprio per questo motivo non ci sembra sufficiente un “pacchetto” calato dall’alto come quello proposto dalla giunta Fugatti: riteniamo necessario che vengano convocate quanto prima le parti sociali per instaurare un confronto in grado di creare una misura che tuteli veramente i lavoratori attraverso la contrattazione collettiva e la partecipazione dei diretti interessati al processo decisionale.

*

Giovani Democratici del Trentino

Segretaria – Silvia Rigo