FIMMG * 81 CONGRESSO NAZIONALE: DI GIANNANTONIO (PRESIDENTE ASSISE), « IL 57% DEGLI ELETTORI HA INDICATO LA SANITÀ PRIORITÀ DELL’INTERVENTO POLITICO, SEGNALE PER TUTTI »

Congresso Fimmg Metis 2023. Con la partecipazione di oltre 1.000 medici di famiglia si è concluso l’81° Congresso Nazionale Fimmg-Metis, avente come tema “La medicina generale al bivio tra mura e cura. Investimenti e digitalizzazione nel rispetto dei valori umanistici”. La delegazione trentina è stata omaggiata con la nomina per acclamazione del Segretario Provinciale Valerio Di Giannantonio a Presidente del Congresso, moderatore e garante in tutte le plenarie alla presenza del Segretario Nazionale Silvestro Scotti, del Vice segretario nazionale Domenico Crisarà e di autorità quali il Presidente della Fondazione Enpam Alberto Oliveti, gli assessori Guido Bertolaso e Carlo Doria, il Sen. Franco Zaffini presidente della commissione affari sociali e sanità e l’onorevole Marta Schifone.

Nel Congresso è stata sottolineata la necessità della valorizzazione economica del personale ed è stata espressa la necessità di riconoscere la medicina generale come impresa solidale. E’ stato accolto con favore l’avvio delle trattative per l’ACN 2019-2021 anche per il completamento dell’introduzione delle AFT e del Ruolo Unico, la cui veloce conclusione porterà all’apertura della trattativa 2022-2024 ed alla realizzazione degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, principio rafforzato dal presidente della Conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga e dal Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Raffaele Donini.

Il ministro Orazio Schillaci ha sottolineato la necessità di rendere più attrattiva la formazione post laurea in medicina generale attraverso un nuovo percorso che la trasformi in scuola di specializzazione, di cui i medici di medicina generale siano coordinatori e docenti. Il vice segretario Provinciale Matteo Giuliani è intervenuto nella tavola rotonda sulla Formazione Lavoro, sottolineando la necessità di ricercare quel difficile equilibrio tra la necessità di formare ed impiegare i Colleghi nel territorio promuovendo anche l’evoluzione della figura dei tutor.

La segretaria provinciale del settore formazione Margherita Berlanda ha partecipato all’elezione del nuovo Esecutivo ed al primo Coordinamento nazionale del suo settore. Le sessioni politiche si sono alternate a quelle scientifiche sulla gestione delle malattie croniche (diabete, scompenso cardiaco, dislipidemie), alla Scuola nazionale di vaccinologia (Responsabile Tommasa Maio, intervento di Francesco Vaia Direttore Generale della Prevenzione sanitaria Ministero della Salute) ed a quella di ecografia in medicina generale. Il Segretario provinciale Valerio Di Giannantonio ha moderato e relazionato nella qualità di oncologo in un webinar sulle Cure Palliative simultanee e precoci. E’stato affrontato il tema della conciliazione tra lavoro e famiglia, della violenza sulle donne e della casa come luogo di cura con la presenza della Segretaria Nazionale di Cittadinanzattiva Annalisa Mandorino.

“Abbiamo affrontato a 360° i temi della medicina territoriale italiana, che come quella provinciale ha bisogno di investimenti e programmazione; in tal senso apprezziamo l’ultima evoluzione digitale aziendale che consentirà ai Colleghi di Continuità Assistenziale di migliorare l’approccio anamnestico al paziente. Il 57% degli elettori trentini ha indicato la sanità come priorità dell’intervento politico, un segnale per tutti noi chiamati ad abbattere le mura all’esterno ed all’interno della nostra professione” conclude Valerio Di Giannantonio.