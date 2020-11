RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO “ * « DOMANI SERA, AL CENTRO DEL PROGRAMMA L’ITALIA TRA EMERGENZA SANITARIA ED ECONOMICA »

Domani, giovedì 12 novembre, in prima serata su Retequattro, al centro del nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, l’Italia divisa in zone di rischio, schiacciata tra emergenza ospedaliera ed economica: nonostante le restrizioni e i lockdown soft in alcune regioni, la curva dei contagi continua a destare preoccupazione e fa temere l’introduzione di misure ancora più restrittive sul territorio nazionale.

Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato alla crisi economica che sta colpendo l’Italia e, in particolare, alle testimonianze di commercianti e lavoratori autonomi che temono di dover chiudere la propria attività: c’è chi chiede la sospensione del pagamento delle tasse e chi come atto di protesta ha deciso di tenere aperto nonostante le restrizioni. Gli aiuti promessi dal Governo con i due “Decreto Ristori” saranno sufficienti?