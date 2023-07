BIDIMEDIA * INTENZIONI DI VOTO – 25 LUGLIO: « FDI AL 28,2% / PD 20,1% / M5S 15,5% / LEGA 9,2% / FI 7,4% / AZIONE 3,4% »

09.32 - mercoledì 26 luglio 2023

Il Sondaggio BiDiMedia di Luglio: FdI in calo, bene la Lega. Scende la fiducia nel governo. Ultimo sondaggio BiDiMedia prima della pausa estiva. Sono state rilevate le intenzioni di voto ai partiti nazionali e la fiducia nella presidente del consiglio Giorgia Meloni e nel governo in carica.

Le intenzioni di voto. Se si votasse oggi per le elezioni politiche, primo partito si confermerebbe Fratelli d’Italia, in calo però di mezzo punto rispetto alla rilevazione BiDiMedia di giugno. 28,2% per la formazione della presidente del consiglio Giorgia Meloni. Tra le altre formazioni che compongono la maggioranza di destra, mese positivo per la Lega, che cresce di 6 decimi al 9,2%. Cala invece FI (7,4%, -0,3), che inizia forse a risentire della scomparsa di Silvio Berlusconi. Noi Moderati stabile allo 0,7%. L’area di governo nel complesso perde quindi giusto 2 decimi di punto, attestandosi al 45,5%.

Guardando alle forze di opposizione, il PD vive una fase di stasi intorno ai 20 punti percentuali (+0,1 al 20,1%), cala invece di 3 decimi Movimento 5 Stelle al 15,5%. A sinistra, lieve recupero di Alleanza Verdi e Sinistra al 3,2% (+0,2).

Il maggior calo rispetto ai dati del mese scorso è nuovamente Azione che cede mezzo punto al 3,4%, con un trend di calo che dura ormai dalla rottura del “Terzo polo” con IV. Proprio il partito di Renzi è ormai prossimo alla formazione di Calenda, essendo visto dal sondaggio BiDiMedia in crescita al 2,8% (+0,3). A chiudere l’area liberale, perfettamente stabile al 2,5% +Europa.

Passando ai partiti minori, pochi movimenti con un decimo guadagnato da Per l’Italia, Dem. Sovrana e Popolare e Unione Popolare, nessuno di essi arriva però al 2% dei voti. “Altri” anch’essi in live crescita al 2,6%.

L’affluenza stimata è del 54%, in calo quindi rispetto alle scorse politiche, con un 2% di bianche/nulle e un 26% di indecisi, in crescita rispetto alla rilevazione di giugno. Tra questi la maggioranza sono indecisi su che partito votare, gli altri invece si dividono tra quelli indecisi se andare a votare o meno e quelli indecisi su tutto, sia se votare sia per chi votare

Fiducia in calo per Premier e Governo

Passando ai dati della fiducia, in calo il gradimento sia per la presidente del consiglio Giorgia Meloni, sia per il governo da lei presieduto. Con un complessivo 44%, -2 punti sull’ultimo dato sondato, gli elettori che apprezzano il capo del governo vengono sopravanzati da chi non ha fiducia in Giorgia Meloni, che sono per il sondaggio BiDiMedia il 50% esatto. Scomponendo i dati della fiducia e gli andamenti nei vari schieramenti politici notiamo che la fiducia è in calo in particolare tra gli elettori dei partiti di opposizione, a partire da quelli del Terzo Polo, tra i quali perde il 4% di fiducia.

Variazioni in analoga discesa per la fiducia nel governo, ma su numeri complessivamente più bassi: chi ha fiducia nell’esecutivo scende questo mese sotto ai 40 punti per la prima volta dall’entrata in carica del governo Meloni (39%, -4 punti da giugno). Anche qui c’è un netto calo della fiducia tra i partiti di opposizione, soprattutto area Liberale e M5S, dove il governo aveva fin’ora mantenuto un buon bacino di apprezzamento. Sembra quindi dal sondaggio BiDiMedia che si stai polarizzando un giudizio più politico sul governo Meloni: favorevole tra chi vota partiti della maggioranza, mentre tra chi sostiene le opposizioni i pareri diventano gradualmente più negativi.

Passando infine a qualche dato metodologico il sondaggio è stato realizzato con metodologia CAWI (su Panel) con 1023 intervistati su 1900 contatti e un’incertezza stimata per una risposta del 50% con un intervallo di confidenza del 95% del +/- 3,1%. Qui di seguito tutte le informazioni, comprese le categorie di campionamento.