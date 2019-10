ROSSI (PATT) * OLIMPIADI 2026: « APPROVATO L’ODG SULLA SOSTENIBILITà DELLA STRUTTURA DEL PATTINAGGIO, I COSTI DI GESTIONE NON DOVRANNO GRAVARE SUL COMUNE DI BASELGA DI PINE »

Disegno di legge 29/XVI di data 30 settembre 2019

Olimpiadi 2026 in Trentino. Sostenibilità delle opere.

Le olimpiadi sono, e lo saranno anche per il Trentino, una straordinaria occasione per la promozione dello sport e per veicolare in tutto il mondo il valore di un territorio.

La partecipazione del Trentino ai Giochi Invernali del 2026 è giustamente caratterizzata da un approccio fortemente orientato alla “sostenibilità ed efficienza” così come più volte correttamente affermato dal Presidente della Provincia e dai membri di Giunta.

Lo stesso dossier presentato per la candidatura ai giochi del 2026 recita: “i Giochi Invernali più sostenibili e memorabili di sempre. Impegnarsi verso la sostenibilità – Vogliamo valorizzare ulteriormente il nostro già forte impegno verso l’ambiente. Utilizzeremo i Giochi come veicolo per intensificare il nostro lavoro di avanguardia nel campo della sostenibilità e per contribuire a sviluppare soluzioni innovative e sostenibili, finalizzate a plasmare la vita del futuro. Potendo contare su un solido patrimonio in tema di sport invernali e considerando che 13 delle 14 sedi di gara sono già esistenti o temporanee, Milano Cortina 2026 offre al Movimento Olimpico un esempio di sostenibilità in linea con l’Agenda Olimpica 2020, unitamente all’opportunità di dimostrare al mondo che è possibile ospitare i Giochi Olimpici adottando politiche economiche responsabili, criteri socialmente sostenibili e nel rispetto dell’ambiente.”