APT ALPE CIMBRA (TN) * SOCCORSO: « ESERCITAZIONE DELLE UNITÀ CINOFILE DA SLAVINA, A FOLGARIA (24-25-26/2)

Alpe Cimbra (Tn): Esercitazione delle unità cinofile da slavina organizzati da CSEN Cinofilia da Soccorso. Nelle giornate del 24, 25 e 26 febbraio, sulle nevi di Folgaria si terranno gli esami operativi per le unità cinofile da slavina secondo il disciplinare CSEN – Area promozione sociale -, organizzati da CSEN Cinofilia da Soccorso, dalla canadese Fèdèration Internationale des Patrouilles de Ski (membro dell’International Commission of Alpine Rescue) ed in collaborazione con AINEVA.

Il corso di 1° Livello (obbligatorio per accedere al brevetto operativo) è destinato tanto agli operatori del soccorso piste nei comprensori sciistici quanto ai semplici escursionisti che amano affrontare le proprie uscite in compagnia del cane, al fine di abbattere i tempi di intervento in caso di valanga nelle adiacenze delle piste da sci dove, normalmente, chi si avventura nei fuori pista utilizzando gli impianti di risalita, non è dotato dell’ARTVA, mentre per i secondi si tratta di un’integrazione dell’autosoccorso in valanga favorevolmente valutata dall’AINEVA (anche a fronte della sensibilità emersa verso il settore specifico nell’ultimo congresso in Oregon) che provvede ad erogare corsi obbligatori di autosoccorso in valanga durante la formazione di I° Livello.

Le prove previste sono 5 di cui una in notturna ed una in coppia tra due cani in ricerca. Grazie alla disponibilità del Comprensorio Skiarea Alpe Cimbra che ha messo a disposizione impianti e mezzi per la realizzazione del campo valanga, avremo quindi le prime unità cinofile (tra cui Pisteur della Val d’Isere) dei vari Soccorsi Piste e di escursionisti. La seconda giornata di esame prevede anche l’impiego di un elicottero al fine di testare la reazione allo stress da parte del cane nell’impiego di ricerca dopo aver utilizzato quel mezzo. Nella giornata di domenica saranno inoltre presenti rappresentanti della CASCADE dI Como e KRON SAFETY di Brunico che mostreranno al personale del Soccorso Piste le innovative attrezzature di intervento.