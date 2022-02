VVF VOLONTARI – CIVEZZANO (TN) * SP 17: « MEZZO PESANTE SI RIBALTA SULLA ROTATORIA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO CAVALLI ARREDA, IN SUPPORTO ANCHE IL CORPO PERMANENTE CON L’AUTOGRU »

10.57 - giovedì 24 febbraio 2022

Mattinata di grande lavoro per i Vigili del Fuoco Volontari di Civezzano, allertati questa mattina alle 6.30 dopo che un mezzo pesante si è ribaltato sulla rotatoria all’altezza del centro Cavalli Arreda, sulla SP 17. I volontari sono stati a lungo impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area, di gestione e ripristino della viabilità e di rimozione del mezzo. Intervenuti in supporto anche i Vigili del Fuoco Volontari di Pergine Valsugana ed il corpo permanente con l’autogru.

*

Foto: Vigili del Fuoco Volontari di Civezzano