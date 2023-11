PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * POST VOTO: « ELEZIONI, LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI IN CONSIGLIO PROVINCIALE » (VIDEO)

14.24 - martedì 7 novembre 2023

Elezioni: Maurizio Fugatti proclamato presidente della Provincia per il secondo mandato

Maurizio Fugatti è stato proclamato stamani presidente della Provincia autonoma di Trento, per il suo secondo mandato alla guida dell’istituzione di Piazza Dante dopo la prima elezione del 2018. Si è trattato dell’ultimo atto formale per l’ufficio centrale circoscrizionale che si è insediato per le Provinciali 2023, presieduto dall’ex magistrato Marco La Ganga, affiancato da Paolo Carta, preside presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, e Beatrice Tomasoni, avvocato del foro di Trento. Presenti anche Nicola Foradori, dirigente generale dell’Unità di missione strategica Affari generali della presidenza, segreteria della giunta e trasparenza, e Maria Ravelli, dirigente del Servizio elettorale, anticorruzione e controlli, che hanno seguito tutte le operazioni connesse alla consultazione elettorale.

Durante la seduta, ospitata in Sala Belli, sono stati proclamati gli eletti, assieme al presidente della Provincia i 34 consiglieri/e, secondo i risultati ora ufficiali del voto che saranno visibili sul sito dedicato alle elezioni ‘23: www.elezioni-2023.provincia.tn.it

Gli elettori chiamati al voto, come è stato precisato, sono stati 441.723. I votanti 258.005; i voti validi 250.397; le schede nulle 5.050, le bianche 2.558.

A proclamazione avvenuta il presidente Fugatti ha ringraziato l’ufficio centrale circoscrizionale per l’operato preciso e puntuale a garanzia del voto dei cittadini.