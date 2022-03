” GIOCOSAMENTE IN MUSEO ” * ATTIVITÀ LABORATORIALI: « DAL 27/3 LE DOMENICHE POMERIGGIO, NEI CASTELLI BUONCONSIGLIO – BESENO – CALDES – STENICO – THUN »

15.46 - giovedì 24 marzo 2022

I Servizi educativi del Museo continuano a tenervi compagnia con divertenti attività per scoprire giocosamente alcune curiosità sul museo e le sue collezioni nel rispetto delle norme di sicurezza!

Proseguono le attività laboratoriali della domenica pomeriggio, per approfondire la mostra D’azzurro rosso e argento. Il linguaggio dell’araldica e lo stipo dei Wolkenstein o divertirsi con una divertente Caccia alle uova!

domenica 27 marzo ore 15.00 | Castello del Buonconsiglio

RITRATTI DI FAMIGLIA

Dopo avere osservato con occhi d’artista i volti dei signori che animavano le stanze dei castelli della nobile famiglia Wolkenstein, sarà divertente realizzare speciali ritratti o autoritratti prendendo spunto ed ispirazione dalle opere esposte.

Un’occasione per giocare con l’identità e con la propria immagine trasformata!

domenica 3 aprile 15.00 > 17.00 | Castel Beseno

GIOCA CON FORTUNA DINO

Un appassionante gioco dell’oca in versione ‘lagarina’! Lasciati guidare da Fortuna Dino in un avvincente percorso che, partendo dal Campo dei tornei di Castel Beseno, ti condurrà tra i principali luoghi della cultura di Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo. Per scoprire qualche curiosità in più sul territorio, divertendosi. L’attività è a ciclo continuo all’interno della fascia oraria indicata e non necessita di prenotazione. In caso di maltempo l’attività si terrà in uno spazio coperto.

domenica 10 aprile ore 15.00 | Castello del Buonconsiglio

E TU… DI CHE STEMMA SEI?

L’argento, il rosso e l’azzurro sono i colori che caratterizzano lo stemma della famiglia Wolkenstein, protagonista della mostra in corso al Castello del Buonconsiglio.Siete pronti a scoprire il loro e i tanti altri stemmi nascosti tra le stanze del castello e della mostra?! Come veri e propri ‘cacciatori di stemmi’ divertitevi a scovarne quanti più possibile all’interno del museo e lasciatevi ispirare per la creazione di una vostra personale insegna araldica di famiglia.

sabato 16 | domenica 17 | lunedì 18 aprile ore 9.30>15.30

Castello del Buonconsiglio | Castel Beseno | Castel Caldes | Castel Stenico | Castel Thun

CACCIA ALL’UOVO NEL CASTELLO

In occasione delle vacanze di Pasqua, negli ambienti del castello, tra antiche mura, affreschi, sculture e dipinti, qualcuno si è divertito a nascondere colorate uova di Pasqua! Sarà compito dei piccoli “cacciatori”, aiutati da una mappa – e dai genitori -, scovarle e risolvere tutti gli indovinelli. L’attività può essere effettuata in qualsiasi orario all’interno della fascia oraria indicata e non necessita di prenotazione.