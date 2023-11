FENALT * LAVORO: « INCONTRO FORMATIVO “NOVITÀ NORMATIVE E SICUREZZA NEI CANTIERI“, PER I TECNICI DELLE P.A (A TRENTO L’8/11 – 10.00) »

11.14 - martedì 7 novembre 2023

Sicurezza sul lavoro. Incontro formativo per i tecnici della Pubblica Amministrazione. Novità normative e sicurezza nei cantieri. Un incontro formativo organizzato da Fenalt con gli ispettori UOPSAL e i tecnici dell’Ufficio sicurezza negli ambienti di lavoro della Pat. Domani al Caproni dalle 10.00 alle 13.00.

Mai come in questo periodo il tema dei lavori pubblici è di grande attualità in virtù del peso assunto nell’ambito degli investimenti del PNRR. L’aggiornamento delle competenze è un aspetto qualificante delle professionalità impiegate nella gestione dei cantieri che danno attuazione al Piano. Per questo Fenalt organizza mercoledì 8 novembre dalle 10.00 alle 13.00 presso l’Aeroporto Caproni in via Lidorno 3 a Trento un incontro formativo dal titolo “Novità normative e sicurezza nella gestione dei cantieri” per i tecnici delle P.A. con responsabilità nella progettazione, direzione lavori e sicurezza nel campo delle opere pubbliche. L’incontro, che vede la partecipazione del dott. Andrea Merler (UOPSAL), del dott. Luca Chini (UOPSAL) e del dott. Marcello Cestari, sostituto direttore dell’Ufficio sicurezza negli ambienti di lavoro della PaT, è ad ingresso libero ed è rivolto a tutti i tecnici interessati della Pubblica Amministrazione trentina, PaT, Comuni, Comunità e altri enti con il contratto delle Autonomie Locali.