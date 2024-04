FONDAZIONE HIT * “TRENTO OPEN FESTIVAL“: « TRE GIORNI DI CONFERENZE – LABORATORI – ATTIVITÀ, DALL’8 AL 10 GIUGNO »

14.03 - venerdì 26 aprile 2024

Si terrà a Trento dall’8 al 10 giugno 2024 il Trento Open Festival, una tre giorni di conferenze, laboratori e attività pensate per favorire l’incontro e la condivisione di esperienze tra i diversi attori la cui attività si lega all’utilizzo o sviluppo di tecnologie aperte, tra cui open-source software, open data e open hardware. Un’occasione unica per approfondire questioni economiche, legali e tecnologiche sul tema delle licenze aperte, fare networking e condividere conoscenze e sviluppi recenti. Vuoi partecipare come speaker? Fondazione HIT e gli altri promotori del Festival hanno pubblicato una call for contributions! Termine per candidarsi: ore 12.00 del 06 maggio 2024.

Per maggiori informazioni, contattare Milena Bigatto