“BED AND BREAKFAST QUALITÀ DEL TRENTINO“ * ASSEMBLEA: « CON FAILONI – BATTAIOLA – RIGOTTI – DEGASPERI, AD ALDENO (8/5 ORE 16.00) »

16.26 - lunedì 6 maggio 2024

Si svolgerà mercoledì 8 maggio presso l’Antica Erboristeria di Aldeno con inizio alle ore 16.00 per la parte pubblica, l’Assemblea elettiva annuale dell’Associazione Bed and Breakfast di Qualità in Trentino, presidente uscente Stefania Angeli. L’Associazione nata nel 2005, al termine di un percorso di sensibilizzazione e formazione fortemente voluto dalla Provincia Autonoma di Trento, consta ad oggi di oltre un’ottantina di bed and breakfast aperti tutto l’anno e sparsi su tutto il territorio provinciale dal Lago di Garda alle Dolomiti.

Molte delle strutture aderenti sono certificate con marchi di qualità ambientale, altri aderiscono alle Strade del Vino e dei Sapori o ad altri Club di Prodotto. Sono tutti garanti di standard qualitativi costanti e condivisi da tutti gli aderenti. Organizzano eventi di formazione continua per favorire la crescita professionale e qualitativa degli associati. Le colazioni sono il fiore all’occhiello di questa ormai riconosciuta formula di caratteristica ospitalità familiare con poche camere a disposizione degli ospiti, molta qualità e forte dedizione all’ospite. Interverranno all’assemblea: l’Assessore al Turismo Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni, il presidente di ASAT dott. Giovanni Battaiola, Presidente Accademia d’Impresa dott. Natale Rigotti ed il Direttore dott. Bruno Degasperi.

Dopo la parte privata che prevede l’approvazione del bilancio e l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo si svolgerà a partire dalle ore 16.00 in poi la parte pubblica con il seguente programma:

Ore 16.00 parte pubblica

• ore 16.00 Relazione della Presidente Stefania Angeli

• ore 16.30 Intervento di Giulia Dalla Palma, Trentino Marketing

• ore 17.00 Intervento di Virna Pierobon, responsabile social e comunicazione dell’Associazione B&B

• ore 17.15 Saluti istituzionali