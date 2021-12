RETE 4 – “ CONTROCORRENTE ” * « VERONICA GENTILI INTERVISTERÀ MATTEO SALVINI, QUESTA SERA DOMENICA 19 DICEMBRE »

17:07 - 19/12/2021

Questa sera, domenica 19 dicembre, alle ore 20.30 su Retequattro, a “Controcorrente”, Veronica Gentili analizzerà con Matteo Bassetti, Direttore del Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale S. Martino Genova, l’incremento dei contagi e delle ospedalizzazioni che spingono il Governo a valutare nuove restrizioni, durante la cabina di regia fissata per il 23 dicembre. Spazio, inoltre, alla storia di Rosanna, una no-vax che si è pentita dopo il periodo trascorso in terapia intensiva. E ancora, con Gianni Cuperlo, Presidente della Fondazione del Partito Democratico, si affronterà il tema dell’elezione al Quirinale per cui uno dei favoriti continua ad essere l’attuale premier Mario Draghi.

Tra gli ospiti anche: Tommaso Labate, Annalisa Chirico e Vittorio Sgarbi.

A seguire alle ore 21.25, a “Controcorrente – Prima serata”, ospite il leader della Lega Matteo Salvini. Tanti i temi che verranno affrontati: super green pass e la stretta attualità politica.

Nel corso della serata, con il Prof. Andrea Crisanti, il Prof. Fabrizio Pregliasco, Elisabetta Gualmini (PD) e Ignazio La Russa (FdI) saranno commentate le ultime novità degli irriducibili contrari alla vaccinazione. Spazio, inoltre, ai pentiti no-vax che sveleranno le loro verità sul mondo di chi si rifiuta di farsi vaccinare e il sistema che c’è dietro.

Con Daniela Santanché (FdI) si affronterà il tema dell’immigrazione che torna al centro del dibattito politico. Collegamento in diretta da Lampedusa dove sono avvenuti gli ultimi sbarchi. Un approfondimento verrà dedicato al caso di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace condannato in primo grado a 13 anni e due mesi, con le parole di chi ha beneficiato della sua politica dell’accoglienza.

Infine, con Lucia Azzolina (M5S), Greta Beccaglia e Claudia Peroni ci si concentrerà sugli ultimi casi noti di molestie subite dalle donne.

Tra gli ospiti anche: Nunzia De Girolamo, Pietro Senaldi, Maurizio Belpietro, Daniele Capezzone, Piero Sansonetti, Alberto Contri, Vladimir Luxuria, Hoara Borselli e Vauro Senesi.

