POLIZIA DI STATO – ROMA * SICUREZZA GIORNALISTI: « SI È TENUTO OGGI IL MEETING DEI FOCAL POINTS NAZIONALI, NELL’ÀMBITO DEL PROGETTO OSCE »

13.52 - mercoledì 20 marzo 2024

Progetto OSCE sulla sicurezza dei giornalisti. Meeting dei Focal Points nazionali. Si è tenuto oggi, presso la Scuola Superiore della Polizia in Roma, il meeting dei Focal Points nazionali nell’ambito del Progetto OSCE sulla sicurezza dei giornalisti, organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Era presente all’evento la Rappresentante per la Libertà di Stampa OSCE Teresa Ribeiro. Quest’ultima ha illustrato il Progetto concepito per identificare e raccogliere misure e buone pratiche, esistenti o pianificate, relative alla sicurezza dei giornalisti in tutti i Paesi dell’OSCE, al fine della formulazione di raccomandazioni concrete. L’insieme delle relazioni sulle best practice è stato compendiato in un Toolbox, presentato il 22 novembre u.s. a Vienna (https://osce-soj.glide.page/dl/54886d).

Nel corso dell’incontro sono stati, inoltre, forniti i dati sugli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti elaborati dall’Organismo permanente di supporto al Centro di Coordinamento, che evidenziano nel 2023 un decremento dell’11,7% rispetto al 2022 degli episodi (98 atti intimidatori nel 2023, 111 nel 2022). Il 30,6% delle intimidazioni risulta consumato tramite i canali web. E’ stato, inoltre, illustrato un focus sul tema delle discriminazione alle giornaliste dal quale si evince l’attenzione delle Forze di Polizia per la tutela delle donne anche in qualità di professioniste dell’informazione.

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per ascoltare la testimonianza diretta dei giornalisti, i quali hanno sottolineato l’importanza della collaborazione con le Istituzioni per affermare la legalità in ogni settore della società.

I Focal Points provenienti da oltre 20 Nazioni hanno, infine, condiviso idee ed esperienze nazionali per valorizzare al meglio il rapporto tra giornalisti, Forze di Polizia, Autorità giudiziarie ed Istituzioni in generale e hanno manifestato grande interesse per l’esperienza italiana del Centro di Coordinamento e dell’Organismo permanente di supporto, ringraziando l’Italia per l’impegno profuso nell’ambito del progetto internazionale sulla protezione dei giornalisti.