ON. CATTOI (LEGA) * COMUNALI ROVERETO – REPLICA A ON. FERRARI (PD): «SI ABBASSINO I TONI, IL DIBATTITO SIA CIVILE»

15.13 - sabato 27 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cattoi (Lega) a Ferrari (Pd): su Rovereto abbassare i toni. Dibattito sia civile.

“L’onorevole Ferrari e i suoi amici Dem farebbero bene ad abbassare i toni e a riportare il dibattito politico su un confronto più civile e che entri maggiormente nel merito. Definire gli avversari ‘aspiranti stregoni improvvisati’ non è solo fuori luogo, ma irrispettoso anche nei confronti di quei cittadini che hanno una diversa opinione. Inoltre, se la giunta provinciale avesse amministrato così male, il presidente Fugatti non sarebbe stato riconfermato per la seconda legislatura. Capiamo che il Pd faccia fatica a rimanere negli schieramenti d’opposizione, però quando c’è l’appuntamento elettorale decidono i cittadini, in piena democrazia.

Altrettanto faranno il 26 maggio, quando Rovereto andrà al voto e dove la Lega con il centrodestra sosterrà un candidato valido e competente. Non mi esprimo sui disastri dell’amministrazione comunale di Rovereto posso solo ricordare come mai negli ultimi anni la Città della Quercia abbia raggiunto l’apice in quanto invivibilità: basta parlare con i cittadini di ogni fascia d’età o con chi ha un’attività commerciale nel centro Città per capire quanto l’amministrazione comunale non abbia fatto per contrastare un lento ed inesorabile declino.

Fortunatamente i Roveretani avranno modo di cambiare volto alla propria Città il 26 maggio sostenendo il candidato Sindaco Lui e soprattutto sostenendo la Lega, un punto di riferimento costante per la Città che ha sempre ascoltato i cittadini e proposto soluzioni pragmatiche volte a sostenere la sicurezza e la vivibilità di Rovereto. Il 26 maggio la Città della Quercia avrà l’occasione di cambiare che possa piacere o meno all’On.le Ferrari e spiace ricordarle che non sarà una magia oppure una stregoneria ma solo la forza della democrazia e della volontà popolare!”.

Così la deputata della Lega Vanessa Cattoi.