PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GRANDI CARNIVORI: « ORSI INVADONO LA CARREGGIATA, URTO CON DUE AUTO IN VAL DI SOLE »

11.52 - giovedì 9 maggio 2024

Orsi invadono la carreggiata, urto con due auto in Val di Sole. L’improvviso attraversamento della carreggiata da parte di due orsi è stato la causa dell’urto con altrettante auto nella serata di ieri, lungo la strada provinciale che collega gli abitati di Vermiglio e Fucine di Ossana. Le due vetture procedevano nella stessa direzione di marcia, quando i selvatici sono saliti dalla rampa a valle della strada. Dopo l’impatto, gli animali – presumibilmente una femmina accompagnata da un giovane – si sono dileguati nella zona a monte, verso il bosco. La squadra emergenza del Corpo forestale trentino, allertata dalla Centrale unica 112 dopo la chiamata dei conducenti, è intervenuta sul posto per i necessari accertamenti. Alle persone che si trovavano al volante sono state peraltro immediatamente fornite alcune informazioni a garanzia della loro sicurezza: in questi casi è fondamentale rimanere a bordo del proprio veicolo. Un secondo sopralluogo è stato compiuto in mattinata dal nucleo cinofilo del Corpo forestale, che ha accertato l’allontanamento degli animali dalla zona.

L’invito resta quello di attenersi alle buone norme di comportamento, suggerite dagli esperti nelle aree frequentate dai grandi carnivori e seguire i consigli sul sito Grandicarnivori.provincia.tn.it .