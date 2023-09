UDC (TRENTINO) * COVID : « SONO PASSATI TRE ANNI E MEZZO DAL REINCARICO A CONTE, OGGI C’È CHI SI FINGE “ILLIBATO” »

09.20 - domenica 17 settembre 2023

In avvio del 2019 i signori Renzi e Grillo sottoscrissero quelle 5 clamorose “Puttanate antiscientifiche” che Burioni propose e contrabbandò come il suo “Patto per la Scienza” e che altro non era un autentico manifesto negazionista. Senza che qualcuno, salvo “QuotidianoSanità.it” sollevasse delle perplessità o entrasse sui contenuti.

Sfortunatamente per tutti, proprio su iniziativa di Matteo Renzi, dopo l’ennesima buffonesca capriola, PD ed M5$ formarono quel Governo che buttò il Paese nello stato in cui è. Sono passati solo tre anni e mezzo da quel reincarico a Conte e c’è chi finge di poter fingersi “illibato” dopo aver fatto al nostro Paese un danno la cui ampiezza si comprenderà solo nell’autunno del 2024.

Come se il PD a Trento volesse esorcizzare la gestione Zeni della Sanità, o fingere che gli orsi siano scesi a valle solo per giocare a carte in “caneva” con Fugatti. Non si tratta solo di Responsabilità, si tratta di decenza.

Il vostro voto ad U.d.C. sarà un modo per ancorare il governare a quei 54 articoli della Prima Parte della Costituzione cui Renzi per primo si mostrò allergico. Il 22 ottobre date un segno. Dite “No” all’indecenza.

