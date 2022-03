PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ICT DAYS 2022: KUSSAI, « INNOVAZIONE DEL TERRITORIO, TRENTINO DIGITALE INVESTE SUI NUOVI TALENTI TRENTINI »

18.04 - mercoledì 2 marzo 2022

Ict Days 2022, Trentino Digitale investe sui nuovi talenti trentini. La società di sistema protagonista alla giornata di apertura negli incontri con gli studenti e la partecipazione alla tavola rotonda sulla trasformazione digitale.

“Non ci può essere trasformazione digitale e innovazione in Trentino senza il coinvolgimento diretto e convinto dei giovani talenti dell’Università. Trentino Digitale partecipa agli Ict Days perché crede nel contributo delle future generazioni allo sviluppo della società e, più in generale, del Trentino”. Il direttore generale di Trentino Digitale, Kussai Shahin, ha ribadito l’importanza delle nuove generazioni nel processo di innovazione e digitalizzazione del territorio. Intervenendo alla tavola rotonda su “Trasformazione Digitale” ha illustrato le nuove linee strategiche dell’azienda e le opportunità, anche in tema di occupazione, che la società offre da subito per i neolaureati: “La trasformazione digitale cambierà il nostro modo di vivere.

Nuovi servizi e nuove opportunità si apriranno ai cittadini e a coloro che vogliono fare dell’Ict la propria professione”. Nella giornata di oggi, sempre Trentino Digitale ha incontrato decine di studenti e dottorandi del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione dell’Università di Trento (Disi). “Parlare con i ragazzi, spiegare il nostro ruolo all’interno del progetto di sviluppo del Trentino – spiega Carlo Carrescia, responsabile delle risorse umane, presente oggi a Povo – è importante perché riusciamo ad intercettare giovani motivati e preparati. Il capitale umano rappresenta la migliore risorsa di ogni azienda”.

Gli Ict Days è un appuntamento nato nel 2009 su iniziativa del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione dell’Università di Trento ed è dedicato al settore dell’Information e Communication Technology (Ict). L’edizione 2022, che torna nuovamente in presenza, è dedicata al tema “Clima come sfida”, affrontato in una prospettiva Ict. Durante i tre giorni dell’evento, il dipartimento apre le porte non solo a studenti e ricercatori, ma anche ad aziende e cittadini. “In particolare, gli studenti – spiegano gli organizzatori -, sia delle superiori che dottorandi, possono dare uno slancio alla propria carriera, visitare i laboratori e avere informazioni sull’offerta informativa del dipartimento. Allo stesso modo, le aziende possono incontrare studenti, visitare i nostri laboratori, fare networking e creare nuove collaborazioni con i ricercatori sugli ambiti di ricerca più innovativi, dall’intelligenza artificiale alle reti e telecomunicazioni, dalla robotica al cambiamento climatico”.

Trentino Digitale agli Ict Days 2022

La società è stata protagonista oggi, nella giornata di apertura dell’edizione 2022 dedicata proprio alle aziende del settore Ict. Il direttore generale Kussai Shahin e il direttore delle risorse umane Carlo Carrescia hanno incontrato gli studenti del dipartimento.

Proprio in questi mesi, Trentino digitale sta potenziando tutte le aree della Divisione Operations, andando ad attingere a nuove risorse, e raggiungere così gli obiettivi di sviluppo che la società si è data con la nuova dirigenza. “In particolare – ribadisce Carrescia – Trentino Digitale ha aperto o è in via di apertura circa 50 posizioni in ruoli diversificati, che vanno dalle aree data center allo sviluppo software, dalla cyber security alle reti, fino ad arrivare alle funzioni di staff come gli acquisti e il project management”.

Nel pomeriggio il direttore generale ha partecipato alla tavola rotonda “Trasformazione Digitale”: è stata l’occasione di confronto tra aziende, studenti e responsabili del dipartimento. “La trasformazione digitale – ha spiegato Shahin – è un fenomeno spinto dalle nuove tecnologie Ict ma sono le persone, che cambieranno in maniera definitiva il modo in cui aziende e cittadini gestiscono il proprio business e le proprie relazioni. In particolare, credo che Trentino Digitale ha molto da dire e da offrire circa le sfide e le opportunità future perché buona parte della digitalizzazione e della trasformazione passeranno anche attraverso la pubblica amministrazioni e il sistema Trentino di cui siamo partner di riferimento. Siamo una società di persone che lavorano, con passione, per costruire la nuova società del Trentino. La trasformazione digitale è per chi non smette di studiare ed è capace di guardare avanti e pensare a soluzioni che ad oggi non esistono ma che si basano su reali esigenze. Il nostro compito – ha concluso Shahin – è di trovare le soluzioni per rendere i servizi facili da usare e sicuri”.

La giornata si è conclusa nel tardo pomeriggio con la visita del direttore generale Shahin ai laboratori didattici del Disi.