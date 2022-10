UPLOADSOUNDS * “UPLOAD ON TOUR 2022“: « DIECI GLI EVENTI IN PROGRAMMA TRA TRENTINO, ALTO ADIGE E LAND TIROLO (DAL 14/10 AL 25/11) »

20.27 - mercoledì 12 ottobre 2022

Prenderà il via dalla Bookique di Trento venerdì 14 ottobre l’Upload on Tour 2022, che toccando i principali palchi dell’Euregio, da Bressanone a Wattens, da Arco a Innsbruck fino a Bolzano, permetterà ai più interessanti progetti musicali under 35 del territorio di aprire una serie di grandi concerti con importanti headliner internazionali.

Entra nella sua fase clou l’edizione 2022 di UploadSounds, che con il mese di ottobre tornerà ad attraversare tutto il territorio dell’Euregio con l’Upload on Tour, la serie di concerti che da ormai 14 anni rappresenta uno dei punti cardine della piattaforma musicale euroregionale dedicata alla crescita professionale ed artistica dei giovani musicisti under 35.

Dieci gli eventi in programma da venerdì 14 ottobre a venerdì 25 novembre, tra Trentino, Alto Adige e Land Tirolo. Per ogni data, accanto ad un headliner di fama nazionale o internazionale, si esibiranno tre solisti o band (uno per provincia), selezionati tra gli iscritti al contest di UploadSounds. Un’opportunità unica per i musicisti emergenti che avranno la possibilità di esibirsi davanti a un pubblico nuovo e di confrontarsi con diverse realtà musicali.

Si parte da Trento, come detto, il 14 ottobre, quando il palco della Bookique di via Torre d’Augusto ospiterà l’indie-pop di Sleap-E, al secolo Asia Morabito, una voce soul dedita alla lingua inglese che arriva da Bologna ma sembra aliena, reduce da un esordio che sa già di piccola rivelazione.

Prima di lei, a rappresentare le tre province dell’Euregio, lo spazio sarà tutto per i tre progetti musicali targati UploadSounds: Fanchi (BZ), Echoes (T) e Il grigio (TN).

Proseguendo con il calendario si arriva a venerdì 28 ottobre, quando all’Astra di Bressanone sarà tempo della prima tappa altoatesina del tour: protagonista della grande serata la musica trap-rap-hiphop dell’austriaco Apollo Sissi, che ha da poco dato alle stampe con successo il suo “Shady & Schön” un ‘album di debutto che, in 16 canzoni racconta tutto ciò che è bello nella vita. Ben due i concerti in programma il giorno dopo, sabato 29 ottobre. A Innsbruck (Tirolo), al Die Bäckerei, spazio al reggae-hiphop della Rebel Music Crew, mentre al Teatro di Pergine (Trentino), sarà il duo rap degli Uochi Toki a chiudere in bellezza la lunga serata di musica.

La prima data in programma a novembre è ancora in Trentino, venerdì 4 novembre al Cantiere 26 di Arco, quando gli headliner della serata saranno ben due: il polistrumentista funky-dance Sibode Dj e i Toolbar, band pop-rock formata da cinque giovanissimi ragazzi nata proprio nell’Alto Garda. Sabato 5 novembre si torna in Tirolo, al Neuwirt di Wattens, dove ad attenderci ci sarà la musica pop dei Viech, mentre invece, venerdì 11 e sabato 12 novembre il weekend dell’Upload on Tour è tutto in Alto Adige: prima al’Ufo di Brunico, con la musica rock degli austriaci Junipa Gold, quindi il sabato, al Sudwerk di Bolzano, con il particolarissimo elettro-hiphop-jazz di Veezo & Kidd Mojo.

Infine le ultime due date in ordine di programma, ma non certo per importanza: sabato 19 novembre al Molin de Portegnach di Faver, in Val di Cembra, a scaldare la serata sarà il garage punk dei mantovani Bee Bee Sea; venerdì 25 novembre, di nuovo a Bolzano ma questa volta nell’incredibile scenario del Museion, sarà invece la disco di Fabrizio Mammarella a chiudere in bellezza l’Upload on Tour.

Da segnare sulle agende di tutti gli appassionati di musica è anche la data di sabato 26 novembre, quando al Teatro Sanbàpolis di Trento si concluderà con la grande finale il contest di UploadSounds 2022, con l’esibizione dei 12 finalisti (selezionati da una giuria internazionale composta da professionisti del mondo musicale), la premiazione dei primi tre classificati e degli under21, e l’esclusivo concerto di una band di rilievo nazionale.

Per iscriversi al concorso ed avere la possibilità di essere scelti per suonare in occasione di una delle date di Upload on Tour, basta iscrivere gratuitamente il proprio progetto musicale alla piattaforma di UploadSounds sul portale www.uploadsounds.eu, entro e non oltre le 23.59 di domenica 6 novembre 2022. Anche quest’anno, in palio, oltre ad interessanti opportunità, una serie di ricchi premi in denaro da destinare alla crescita musicale e professionale dei vincitori.

UploadSounds è un progetto di Mercurio Società Cooperativa, Associazione Be It Verein e Die Bäckerei, con il sostegno di Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Land Tirolo, Regione autonoma Trentino – Alto Adige, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Comune di Trento, Itas Mutua, con il patrocinio di Euregio. In collaborazione con Cooperativa Sociale Smart e Fondazione Caritro.