DOLOMITI ENERGIA * BILANCIO 2023: « EBITDA CONSOLIDATO A 392,6 MILIONI / UTILE NETTO A 169,8 MILIONI / NUOVO CDA, PRESIDENTE SILVIA ARLANCH – VICE MASSIMO FEDRIZZI »

17.10 - lunedì 29 aprile 2024

Dolomiti Energia Holding SpA – L’Assemblea dei Soci approva il Bilancio civilistico e consolidato relativi all’esercizio 2023: un anno da record.

Risultati straordinari, che confermano la solida leadership del Gruppo nel panorama energetico nazionale. Ottimi l’EBITDA consolidato a 392,6 milioni di euro, in forte aumento rispetto all’anno precedente e un utile netto pari a 169,8 milioni di euro: il migliore mai raggiunto dal Gruppo. La posizione finanziaria netta, come previsto dalla Società, torna ai livelli pre-crisi energetica, raggiungendo i 267,6 milioni di euro, in netta riduzione rispetto ai 642,8 mln di fine 2022. Ampliata la capacità produttiva attraverso l’acquisito di una quota di una società di produzione di energia eolica. Investimenti record per 140,8 milioni di euro. Centrati gli obiettivi di piano previsti per il 2023.

L’Assemblea dei Soci di Dolomiti Energia Holding, presieduta da Silvia Arlanch, ha approvato oggi gli ottimi risultati relativi al 2023 del Gruppo Dolomiti Energia, che consentono di guardare con positività agli ambiziosi obiettivi economici, industriali e di sostenibilità futuri, previsti dal Piano industriale 2023-2027. Nel 2023, il margine operativo lordo (EBITDA) è cresciuto a 392,6 milioni di euro. Al risultato hanno contribuito la ripresa dell’idroelettrico e l’apporto positivo delle attività commerciali oltre alla cessazione al 30 giugno del prelievo legato al caro energia (PRICE CAP).

La posizione finanziaria netta di Gruppo è pari a 267,6 milioni di euro in significativo recupero rispetto al dato del 2022 (642,8 milioni di euro). Tale risultato è dovuto alla riduzione del capitale circolante in conseguenza della normalizzazione dell’andamento dei prezzi e al miglioramento dell’andamento dei diversi business che ha portato all’incremento dell’EBITDA del +100%. Va segnalato il trend estremamente positivo dell’attività commerciale che, pur in una situazione di forte concorrenza accentuata dalla fine del mercato di maggior Tutela dell’energia, ha registrato anche quest’anno un aumento dei clienti serviti, saliti a oltre 733.000 punti di fornitura, con un incremento netto dei punti di fornitura sul mercato libero pari a 33.000.

La produzione idroelettrica cresce rispetto all’anno scorso (minimo storico) grazie alle abbondanti piogge negli ultimi mesi dell’anno che hanno compensato la scarsa idraulicità del primo quadrimestre e l’energia prodotta ha beneficiato della buona valorizzazione sui mercati energetici all’ingrosso. I risultati migliorano anche grazie alla fine – dopo il 1° luglio – dei provvedimenti normativi straordinari legati al caro energia (PRICE CAP) i cui effetti avevano pesantemente penalizzato nel 2022 i risultati di Gruppo e al significativo miglioramento dei risultati dell’area mercato, anch’essa penalizzata fino al primo trimestre 2023 dagli shock di mercato e dagli effetti dei provvedimenti emergenziali che si sono succeduti.

I mercati energetici sono stati caratterizzati da una elevata volatilità con un livello medio dei prezzi che ha subito una significativa riduzione rispetto al 2022, con un impatto importante sul totale dei ricavi che sono scesi, principalmente a seguito della diminuzione dei prezzi di vendita di energia elettrica e gas ai clienti finali.

I risultati positivi del 2023 e una strategia finanziaria rigorosa adottata dal Gruppo hanno portato ad una forte riduzione della posizione finanziaria netta consentendo di ottimizzare gli indici di solidità patrimoniale.

Gli investimenti nel 2023 ammontano a oltre 140 milioni, concentrati principalmente nel potenziamento delle reti di distribuzione elettrica, gas e acqua, nella digitalizzazione e nei sistemi informativi per potenziare e migliorare la capacità operativa del Gruppo e i servizi alla clientela.

Il Gruppo ha spinto anche sugli investimenti in fonti di energia rinnovabili concretizzando l’acquisizione, in joint venture, di due parchi eolici in Puglia, un’operazione che coniuga gli obiettivi generali di decarbonizzazione e quelli di Gruppo di diversificazione della produzione rinnovabile, in linea con quanto previsto nel Piano industriale che guiderà la trasformazione del Gruppo nei prossimi 5 anni.

Per supportare la crescita delle attività, il Gruppo deve investire nelle persone: nel corso del 2023 il Gruppo ha visto un incremento di 120 nuovi collaboratori (al netto delle uscite e tenendo anche conto dell’aumento di perimetro legato all’avvio delle attività di raccolta rifiuti nelle Comunità della Vallagarina e degli Altipiani Cimbri) con un impatto importante in termini di occupazione sul territorio.

Questi, in sintesi, i principali dati di bilancio consolidato 2023. Il perimetro di consolidamento del Gruppo include, oltre alla Capogruppo Dolomiti Energia Holding, le controllate Dolomiti Energia Solutions Srl, Novareti SpA, Dolomiti Ambiente Srl, Dolomiti Energia Trading SpA, Dolomiti Energia SpA, SET Distribuzione SpA, Hydro Dolomiti Energia Srl, Dolomiti GNL sr Srl, Dolomiti Energia Hydro Power Srl, Dolomiti Energia Wind Power Srl, Gasdotti Alpini Srl, Dolomiti Transition Assets Srl e Dolomiti Edison Energy Srl, oltre alle società partecipate che vengono contabilizzate nel bilancio con il criterio del patrimonio netto in coerenza con quanto previsto dai principi contabili.

“Risultati di cui dobbiamo essere orgogliosi perché non sono solo il frutto di un’idraulicità generosa del secondo semestre e di un mercato dell’energia positivo, ma anche di un Gruppo che ha dimostrato di sapersi adeguare a situazioni avverse e complesse e di saper far fronte egregiamente a scenari inediti e spesso critici” ha detto la Presidente Silvia Arlanch. “Il Gruppo Dolomiti Energia ha dimostrato di sapersi ricompattare sotto un nuovo corso, cogliendo spunti nuovi. In un mondo complesso e volatile come quello che stiamo vivendo, la differenza la fa la squadra con il suo capitale sociale, costituito da fiducia, identità e collaborazione. Grazie a tutta la squadra che quest’anno ha lavorato intensamente e consentendo di raggiungere questi bellissimi risultati. Ringrazio in particolare i dirigenti che durante quest’anno ho conosciuto da vicino; ho potuto apprezzare la loro tenacia, la loro dedizione e la loro professionalità nel raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Hanno saputo far fronte ad un anno di grande sfida, complesso, instabile e poco prevedibile, dimostrando di avere a cuore il Gruppo. E un grazie particolare all’amministratore delegato, Marco Merler, che ha saputo condurre la squadra al meglio, che ha dimostrato fair play, professionalità e pazienza nel condividere con me un passato di informazioni. Grazie a nome di tutti per il grande impegno dimostrato a servizio della crescita del Gruppo in questi ultimi 20 anni e l’augurio sincero per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.”

DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO

L’Assemblea ha inoltre preso atto della Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2024 e resa ai sensi del D. Lgs. 254/2016.

DIVIDENDI

L’Assemblea ha approvato la distribuzione dei dividendi relativi al 2023 che ammontano complessivamente a 46 milioni di euro, che in gran parte andranno a beneficio della collettività, per un valore di 0,12 euro per azione (0,06 nel 2022).

A conclusione del mandato, l’amministratore delegato uscente Marco Merler ha dichiarato “E’ stato un onore e un privilegio guidare in questi vent’anni il Gruppo Dolomiti Energia. Il mio ringraziamento più sentito e riconoscente va a tutti coloro che con impegno, dedizione e professionalità hanno reso possibile una crescita industriale ed economica ambiziosa, che ha portato il Gruppo ad essere oggi, uno dei principali protagonisti del panorama energetico italiano. Lascio una squadra forte e coesa su cui il mio successore potrà contare per raggiungere nuovi e importanti traguardi per il futuro.”

NOMINA NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’Assemblea ha nominato, per scadenza del mandato, il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026 sulla base delle tre liste presentate dagli Azionisti.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Energia risulta quindi così composto:

Presidente: Silvia Arlanch

Vice Presidente: Massimo Fedrizzi

Consiglieri: Stefano Granella, Manuela Seraglio Forti, Michele Iori, Chiara Tomasi, Paolo Nicoletti, Simone Canteri, Giuseppe Consoli, Marco Panfili, Claudio Cortella, Giorgio Franceschi.

NOMINA COLLEGIO SINDACALE

L’Assemblea ha altresì nominato Il Collegio Sindacale, così composto, per i prossimi tre esercizi:

Presidente: Monia Bonenti

Sindaci effettivi: Maura Dalbosco, Laura Costa.