MINISTRA FAMIGLIA – NATALITÀ – PARI OPPORTUNITÀ: “ITALIA DELLE DONNE”: ROCCELLA, « LE STORIE DI FIGURE FEMMINILI DI VALORE, DOMANI 7/3 AL “MAXXI” DI ROMA »

DONNE: DOMANI AL MAXXI ROCCELLA PRESENTA PROGETTO “ITALIA DELLE DONNE”

Si terrà domani, giovedì 7 marzo, su iniziativa della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella insieme al Dipartimento per le Pari Opportunità, e con la partecipazione di donne del mondo della cultura, dello spettacolo, dell’impresa, dello sport, un evento intitolato “L’Italia delle donne” promosso in vista della Giornata internazionale della donna.

L’appuntamento è alle ore 10:30 presso l’auditorium del museo MAXXI (via Guido Reni, 4a) a Roma, e con l’occasione la ministra Roccella presenterà il progetto “L’Italia delle donne”.

La storia d’Italia, così come quella di altri Paesi, racchiude infatti in sé le storie di molte figure femminili di grande valore, che hanno contribuito, spesso rimanendo nell’ombra, allo sviluppo dei territori ai quali erano profondamente radicate. Che siano state artiste, letterate, scienziate o figure legate alla politica, alle istituzioni e all’economia, si tratta di donne che hanno costruito un legame profondo con le loro comunità, influenzandone in qualche modo il destino. Recuperare la memoria di queste donne dimenticate, partendo proprio dai territori che, talvolta inconsapevolmente, la custodiscono, è quindi una grande opportunità, sia per gettare una luce nuova sul contributo femminile alla storia del nostro Paese, rendendolo visibile e riconoscibile, sia per dare nuova linfa a quegli stessi territori, i quali potranno scoprire, e quindi valorizzare, luoghi e percorsi finora sconosciuti.

L’incontro sarà aperto dai saluti del presidente della fondazione MAXXI Alessandro Giuli e dall’intervento introduttivo della ministra Roccella.

Parteciperanno quindi Fulvia Toscano (condirettrice de “La Sicilia delle donne”), Andrea Delogu (conduttrice tv e scrittrice), Elisa Di Francisca (campionessa olimpica di fioretto), Matilde Bocca (imprenditrice), Antonella Palmisano (campionessa olimpica di marcia), Rosanna Lambertucci (conduttrice tv e giornalista), Marinella Fiume (condirettrice de “La Sicilia delle donne”), Mariangela Preta (direttrice “La Calabria delle donne”), Annalisa Terranova (giornalista e scrittrice). Conclude Emma Giammattei dell’Enciclopedia Treccani, modera il giornalista Giancarlo Loquenzi.