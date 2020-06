COMUNE DI TRENTO * LOCAZIONE A CANONE MODERATO: « è POSSIBILE FARE DOMANDA ANCHE ONLINE, SIA DA PC CHE DA SMARTPHONE »

Locazione a canone moderato: è possibile fare domanda anche online, sia da PC che da smartphone. La digitalizzazione dei procedimenti, oltre a semplificare l’iter, agevola le domande a distanza in questa fase di progressiva riapertura dopo l’emergenza sanitaria.

L’amministrazione comunale ha approvato due bandi per la locazione a canone moderato di:

• 3 alloggi in via al Pont dei Vodi n. 15, località Spini di Gardolo (domande da mercoledì 10 giugno a venerdì 31 luglio)

• 40 alloggi in via Stella di Man (domande da mercoledì 10 giugno a venerdì 28 agosto).

È possibile presentare domanda dal 10 giugno alle ore 9.00 scegliendo una delle seguenti modalità:

• accedendo allo sportello online tramite la tessera sanitaria (Cps) attivata o credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), attivabili ora anche online, seguendo le informazioni disponibili su www.comune.trento.it

• compilando e inviando il modulo, scaricabile dallo sportello online, al servizio Spazio Argento e politiche abitative tramite email, pec, raccomandata o fax

• previo appuntamento da prenotare chiamando i numeri telefonici 0461/884033 e 0461/884511 per la compilazione con supporto del personale dell’ufficio Casa presso il servizio Spazio argento e politiche abitative in via F.lli Bronzetti, 1.

La compilazione e l’invio online della domanda, accessibili anche da smartphone, sono facilitati dalla semplificazione del modulo e dal recupero automatico dei dati, possibili grazie al lavoro di digitalizzazione dei procedimenti avviato dall’Amministrazione comunale, e rispondono anche all’esigenza di agevolare le domande a distanza, limitando l’accesso al pubblico negli uffici in questa fase di progressiva riapertura dopo l’emergenza sanitaria.

Tutte le informazioni su requisiti, modalità di presentazione della domanda e contatti per il supporto dell’ufficio Casa sono disponibili su https://servizi.comune.trento.it/

I testi completi dei bandi sono pubblicati sul sito del Comune (bando via Pont dei Vodi e bando via Stella di Man).