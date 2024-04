PALAZZO CHIGI * DROGHE SINTETICHE: «LEADER G7, DUE MESI IN ITALIA FA IL PIANO CONTRO L’USO DEL FENTANYL»

16.36 - lunedì 29 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

I Leader G7 adottano una dichiarazione contro le droghe. Su iniziativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i Capi di Stato e di Governo del G7 hanno adottato una dichiarazione congiunta per combattere assieme la produzione, la distribuzione e la vendita di droga.

I Leader G7 si sono impegnati a guidare gli sforzi in ambito internazionale per stroncare il traffico di droghe (in particolare quelle sintetiche dagli effetti particolarmente devastanti come il Fentanyl), sequestrare i proventi illeciti derivanti dallo spaccio e prevenire la diffusione della tossicodipendenza soprattutto tra i giovani.

I Sette hanno inoltre lanciato un appello a tutte le Nazioni interessate dalla minaccia delle droghe ad adottare misure contro i fornitori dei precursori chimici che servono per produrre queste sostanze illegali.

L’adozione di questa dichiarazione conferma la fortissima attenzione del Presidente del Consiglio, anche in qualità di Presidente di turno del G7, verso un tema – quello della diffusione della droga – che ha un profondo impatto sociale in Italia e in molte altre Nazioni del mondo, dopo aver adottato in Italia due mesi fa il piano nazionale contro l’uso del Fentanyl.

***

G7 Leaders adopt anti-drug declaration.

At the initiative of Prime Minister Giorgia Meloni, the G7 Heads of State and Government adopted a joint declaration to fight the production, distribution and sale of illicit drugs.

The G7 Leaders have committed to leading international efforts to dismantle drug trafficking (particularly synthetic drugs with devastating effects such as Fentanyl), seize the illicit proceeds deriving from drug dealing and prevent drug addiction, especially among young people.

The G7 also encouraged all nations concerned by the threat posed by illicit drugs to take action against suppliers of the chemical precursors used to produce these illegal substances.

The adoption of this declaration confirms the strong attention of Prime Minister Meloni, also as current President of the G7, towards a topic – drug-trafficking – which has a profound social impact in Italy and in many other Nations of the world. The declaration follows the adoption two months ago in Italy of a national plan against the illicit use of Fentanyl.

<Dichiarazione dei Leader del G7 sulle minacce legate alle droghe sintetiche.docx>

<G7 Leaders’ Statement on synthetic drugs threats.docx>