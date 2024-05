UNITN * SCUOLA MEDICINA: «È LORENZO TREVISIOL IL PRESIDENTE, AVVIATO L’ITER PER LE PRIME SPECIALIZZAZIONI»

14.08 - giovedì 16 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Pronte per essere inviate in approvazione ministeriale le prime specializzazioni della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Trento in Neurologia, Anestesia e Rianimazione, Medicina d’emergenza urgenza, Radiodiagnostica. Potrebbero partire già con il prossimo anno accademico 2024/25 previo via libera del Mur. La Scuola interateneo è nata a fine marzo dalla collaborazione tra l’Università di Trento e l’Università di Verona. Nominato presidente della Scuola di Medicina il professore e chirurgo maxillofacciale Lorenzo Trevisiol, attualmente direttore Unità operativa maxillo-facciale Apss all’Ospedale di Trento.

Neurologia, Anestesia e Rianimazione, Medicina d’emergenza urgenza, Radiodiagnostica: comincia con queste prime quattro specializzazioni l’iter per la costruzione dell’offerta formativa della Scuola di Medicina dell’Università di Trento. Le prime quattro specializzazioni potrebbero partire già dal prossimo anno accademico 2024/25, salvo approvazione ministeriale, e saranno aperte alla formazione specifica di futuri medici, passaggio necessario per esercitare la professione nel sistema sanitario.

La proposta di attivazione presentata dalla stessa Scuola – struttura istituita congiuntamente dagli atenei di Trento e di Verona nelle scorse settimane per coordinare le attività relative alla formazione medico-sanitaria in sinergia con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari – è stata delineata. In queste ore è stata aperta la banca dati ministeriale dove la proposta UniTrento sarà presentata per l’avvio del processo di valutazione: passaggio obbligato per ottenere l’accreditamento. Se si otterrà valutazione positiva dal Ministero dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, le prime quattro specializzazioni potrebbero partire già dal prossimo anno accademico 2024/25. Saranno aperte alla formazione specifica di futuri medici, tappa necessaria per esercitare la professione nel sistema sanitario. L’accesso alle Scuole di specializzazione di area sanitaria è a numero programmato e il test si svolge su base nazionale. Per essere ammessi occorre essere in possesso di un titolo di laurea in medicina e chirurgia. Le attività formative delle specializzazioni – così come quelle per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia – si svolgeranno anche nelle strutture medico-sanitarie, a cominciare da quelle dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Nei giorni scorsi il Senato accademico UniTrento, di concerto con l’Università di Verona, ha nominato il presidente della Scuola di medicina interateneo. Si tratta di Lorenzo Trevisiol, professore ordinario di Chiururgia maxillo-facciale al Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche UniTrento (Cismed) e attualmente direttore dell’Unità operativa maxillo-facciale – Dipartimento chirurgie specialistiche dell’Ospedale di Trento per il Servizio ospedaliero provinciale Apss.

Grazie ad un apposito protocollo d’intesa con la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, approvato nei giorni scorsi dal Senato accademico UniTrento, la formazione accademica e professionale del personale medico potrà avvenire anche nelle strutture del Servizio sanitario provinciale altoatesino, individuate come idonee per personale ed attrezzature, che verranno individuate e sottoposte a specifico accreditamento.

Lorenzo Trevisiol – presidente della Scuola di Medicina UniTrento e direttore Unità operativa maxillo-facciale – Dipartimento chirurgie specialistiche – Ospedale di Trento – Servizio ospedaliero provinciale. Professore ordinario di Chirurgia maxillo-facciale al Centro interdipartimentale di scienze mediche – CisMed dell’Università di Trento è inserito in attività assistenziale in Apss dal 15 novembre 2023. Già professore associato dell’Università di Verona. Nella sua carriera ha focalizzato la propria attività clinica e di ricerca sulla chirurgia ortognatica e la correzione delle deformità dentoscheletriche, apprendendo le più moderne tecniche di trattamento e sviluppando nuove metodiche relative alla pianificazione virtuale, al trattamento dei disturbi respiratori del sonno e all’utilizzo di biomateriali. Altri campi di interesse sono la traumatologia facciale e l’implantologia zigomatica nelle severe atrofie dei mascellari. È autore di oltre 60 pubblicazioni in riviste peer reviewed e circa 1100 citazioni.