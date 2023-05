TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI TECNÈ: « FDI AL 29,7% / PD 20,0% / M5S 15,5% / LEGA 9,0% / FI 8,2% » (DATI: DIFFUSIONE 30/5 – RILEVAZIONI 26/5)

13.11 - mercoledì 31 maggio 2023

Sondaggi Tecnè: Pd torna al 20%. Fratelli d’Italia e Partito Democratico incrementano la loro percentuale di consensi secondo gli ultimi sondaggi Tecnè per l’Agenzia Dire. I primi crescono di tre decimi al 29,7%, i secondi di due decimi al 20%. In negativo Movimento 5 Stelle e Lega, calati rispettivamente al 15,5% e al 9%. Leggera flessione anche per Forza Italia ora all’8,2%. Azione è data stabile al 4,3%, l’alleanza Sinistra Verdi scende sotto la soglia di sbarramento del 3% al 2,9%. Un decimo più giù ecco Italia Viva al 2,8%, chiude +Europa al 2,3%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 5,3%.

I sondaggi Tecnè danno in crescita di quattro decimi l’indice di fiducia della premier Meloni ora salito al 53,3%. In rialzo pure il gradimento del governo dato al 47,5% (+0,2%).

Sondaggi Tecnè: nota metodologica

Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, età, area geografica

Estensione territoriale nazionale

Interviste effettuate tra il 25 e 26 maggio 2023 con metodo cati – cawi

Margine di errore delle stime: + -3,1%

Totale contatti: 7.195 (100%) – rispondenti: 1.000 (13,9%) – rifiuti/sostituzioni: 6.195 (86,1%)

Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè srl

Committente: Agenzia Dire