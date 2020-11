SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * CANAZEI – VAL DI FASSA: « INCIDENTE SUL SENTIERO VIEL DEL PAN, MUORE UN ESCURSIONISTA 67ENNE RESIDENTE A BELLUNO »

Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino – Incidente mortale sul sentiero Viel del Pan (Canazei, Val di Fassa).

Altro incidente mortale in montagna. Un escursionista del 1953 residente a Belluno ha perso la vita mentre stava percorrendo il sentiero Viel del Pan (Canazei, Val di Fassa) insieme alla compagna. Fatali le ferite riportate dall’uomo dopo essere scivolato per circa 150 metri lungo il pendio erboso molto ripido che costeggia il sentiero. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 16 da un testimone che ha assistito all’incidente.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha sbarcato sul posto in hovering il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe sanitaria. Il medico, purtroppo, non ha potuto fare altro che constare il decesso dell’uomo. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata a bordo dell’elicottero con il supporto di due operatori della Stazione Alta Fassa ed è stata trasferita alla camera mortuaria di Canazei.

*

Foto: archivio Soccorso Alpino Trentino