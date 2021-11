COMUNE DI TRENTO * “TRENTO CITTÀ DEL NATALE“: SINDACO IANESELLI, « QUESTO PERIODO È CONTRASSEGNATO DA PAURE E DA TENSIONI, STASERA ACCENDIAMO LE LUCI COME SEGNO DI SPERANZA »

19:20 - 20/11/2021

Noi siamo così felici di inaugurare oggi “Trento Città del Natale”. Ma sappiamo anche che in queste ore in Baviera, non lontano da noi, i commercianti hanno smantellato le bancarelle dei mercatini. Questo ci dice della precarietà del momento e della prudenza necessaria nei giorni a venire.

E allora noi stasera accendiamo le luci che sono un segno di speranza. Guardiamo i bambini che sgranano gli occhi e si meravigliano. Lo facciamo con gioia e con senso di responsabilità. Con tenacia e con consapevolezza.

Sappiamo che questo periodo è contrassegnato da paure e da tensioni. Ognuno di noi deve sentirsi responsabile dei propri comportamenti, della salute degli altri, della propria comunità. Perché sia per tutti un Natale di apertura e di fiducia.