PD – TRENTINO * SOCIAL: FERRARI – MAESTRI – CHILÀ, « ABBIAMO SEGNALATO ALL’OSSERVATORIO NAZIONALE “ATTI DISCRIMINATORI“ IL POST DI LUCA VALENTINI »

Segnalato Valentini all’Osservatorio nazionale sulla sicurezza contro discriminatori per odio in rete. Il Partito democratico del Trentino, dopo aver sostenuto la richiesta del proprio del circolo PD di Gardolo delle dimissioni del signor Luca Valentini dalla Commissione cultura della circoscrizione, a seguito delle aberranti parole utilizzate sui social nei confronti delle donne, si augura che l’espulsione dal partito Fratelli d’Italia richiesta dal capogruppo regionale Urzì, nonché da molti esponenti locali e nazionali, di più forze politiche, sia urgentemente raccolta dalla segretaria nazionale Giorgia Meloni.

Il Partito Democratico del Trentino ritiene pericoloso che questo episodio possa essere considerato isolato e quindi sottovalutato, ritenendolo invece come parte di un orribile fenomeno generale che è l’odio in rete contro le donne.

Per questo motivo il PDT ha segnalato quanto accaduto a OSCAD (Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza contro gli Atti Discriminatori), gestito da Polizia e Carabinieri, che raccoglie le segnalazioni di vittime di violenza o di cittadini che abbiano assistito ad atti discriminatori o che istigano all’odio.

Le parole inaccettabili di Valentini, unite all’aggressione subita dalle ragazze di Non una di meno l’altra sera in centro a Trento, per la loro battaglia conto la violenza sulle donne e per i diritti civili, ci dicono che anche in Trentino non possiamo lasciar correre e sarebbe opportuno che il Consiglio provinciale approvasse il nostro Disegno di legge che promuove l’istituzione di un Osservatorio contro le discriminazioni e i discorsi di odio anche nel nostro territorio.

Sara Ferrari

Lucia Maestri

Minella Chilà